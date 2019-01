Rối loạn tiêu hóa sau uống kháng sinh, vì sao?

Vậy xin hỏi, có phải con tôi bị như vậy là do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh? Cách khắc phục thế nào? Mong nhận được hồi đáp của quý báo.

Ngô Mai Hoa (Sơn La)

Kháng sinh là một loại thuốc mà ngay ở nồng độ thấp nhất cũng có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Như vậy, các vi khuẩn lành tính cũng bị ảnh hưởng bởi kháng sinh, làm phá vỡ thế cân bằng gây ra hiện tượng loạn khuẩn ruột, do đó thúc đẩy sự phát triển của các chủng vi khuẩn gây bệnh có sẵn hoặc mới xâm nhập, dẫn tới chứng tiêu chảy hoặc viêm ruột do kháng sinh.

Trong hầu hết các trường hợp tiêu chảy do kháng sinh là nhẹ, đặc biệt không có sốt, triệu chứng tự hết sau khi ngưng dùng thuốc. Trong khi tiêu chảy do các nguyên nhân nhiễm khuẩn đều có sốt, mức độ tiêu chảy nặng hơn, kèm theo các biểu hiện khác như nôn, đau bụng. Tuy nhiên, với các trường hợp viêm đại tràng giả mạc do kháng sinh, cần đưa trẻ đến bệnh viện và xét nghiệm phân để chẩn đoán phân biệt.

Vì vậy, nếu rối loạn nhẹ, khi ngừng kháng sinh thì triệu chứng thuyên giảm rõ rệt và có thể khỏi hẳn. Có thể cho trẻ uống thêm dung dịch bù ước điện giải oserol. Nếu trẻ vẫn tiếp tục bị tiêu chảy nặng không có dấu hiệu thuyên giảm bạn cần đưa con tới bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời.

Theo DS. Trịnh Thị Khanh/SK&ĐS