Phòng sỏi mật tái phát, cách nào?

Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, bị bệnh sỏi mật đã mổ nội soi lấy sỏi cách đây 3 tháng nhưng lại đau tái phát. Mọi người nói bệnh của mẹ tôi phải ăn kiêng. Xin bác sĩ tư vấn cần lưu ý gì trong chế độ ăn để bệnh không tái phát?

Nguyễn Thị Hồng (Hưng Yên)

Có hai loại sỏi mật khác nhau là sỏi túi mật và sỏi đường mật. Sỏi túi mật thường là sỏi cholesterol (hay gặp ở phụ nữ béo phì). Nguyên nhân do dinh dưỡng vô độ cho nên cần có chế độ ăn uống hợp lý: ăn ít chất béo, nhất là các chất béo có nguồn gốc động vật như mỡ, hạn chế đồ ăn có nhiều cholesterol như lòng đỏ trứng gà, phủ tạng động vật... Còn sỏi đường mật thường do giun đũa chui lên đường mật, gây viêm nhiễm, hay chết tại đó; xác và trứng giun tạo điều kiện cho sắc tố mật vón dần lại thành một hay nhiều viên rải rác trong đường mật. Nếu sỏi làm tắc ống mật chủ sẽ gây ứ mật hoàn toàn, kể cả túi mật, có thể làm cho thành túi mật giãn mỏng kèm theo viêm cấp. Vì nguyên nhân thường do giun đũa nên phòng ngừa bằng cách vệ sinh ăn uống: không uống nước lã, không ăn rau sống, trước khi ăn cần rửa tay sạch sẽ. Định kỳ phải tẩy giun nếu sống ở vùng có nguy cơ nhiễm giun cao (vùng trồng màu).

Trong thư bạn không nói rõ mẹ bạn bị sỏi gì, ở túi mật hay đường mật, một sỏi hay nhiều sỏi. Nếu đã mổ vì sỏi cholesterol (sỏi một viên) thì ít khi bị tái phát. Nếu sỏi đó là sỏi sắc tố mật, sỏi nằm rải rác nhiều nơi, sỏi trong gan thì rất nhiều khả năng tái phát. Do vậy, việc phòng sỏi tái phát cũng tùy nguyên nhân và loại sỏi (như đã nói trên) để thực hiện chế độ ăn phù hợp. Điều lưu ý là mẹ bạn nên khám và siêu âm để phát hiện sỏi tái phát và điều trị kịp thời.

Theo BS. Trần Quang Nhật/SK&ĐS