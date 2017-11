Nháy mắt liên tục - Vì sao?

Làm thế nào để hết nháy mắt? Cháu xin cảm ơn.

Chúng ta có thể bị nháy mắt trong các trường hợp sau: khi cơ thể bị mệt mỏi do mất ngủ, do căng thẳng thần kinh, thiếu máu hoặc các bệnh về mắt như cận thị, loạn thị, viêm giác mạc... Các bệnh liên quan đến nháy mắt như tổn thương của nhân xám trong não. Một số hình thái động kinh cơn nhỏ, tổn thương dây thần kinh số V, VII hoặc do bị kích thích bởi các bệnh loét giác mạc, viêm màng bồ đào, khô mắt, zona mắt; bệnh gây thoái hóa nơron thần kinh như Parkinson, hội chứng Wilson; cơn Hysteria; do dùng một số thuốc hướng thần kinh... Nháy mắt thuyên giảm hay biến mất cũng rất thay đổi: có khi bệnh nhân nói, hát, hay nhìn xuống là nháy mắt đã biến mất.

Nháy mắt nặng lên khi bệnh nhân nhìn tập trung, khi lắng nghe chăm chú, nhưng sẽ thuyên giảm khi bệnh nhân được nghỉ ngơi. Điều trị nháy mắt cần phối hợp giữa việc dùng thuốc, nghỉ ngơi và tâm lý liệu pháp. Phòng bệnh bằng cách loại bỏ các nguyên nhân gây nháy mắt như cần sắp xếp thời gian để ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi ngày tránh cho mắt không bị mệt mỏi do thiếu ngủ. Loại bỏ hoặc hạn chế những trạng thái gây căng thẳng thần kinh. Khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị tích cực các bệnh gây nháy mắt như: thiếu máu, cận thị, loạn thị, viêm giác mạc, bệnh gây tổn thương dây thần kinh số V... Lời khuyên cháu nên đến cơ sở y tế khám tìm nguyên nhân từ đó bác sĩ sẽ hướng dẫn cách điều trị cụ thể.

Theo BS. Vũ Hồng Ngọc/SK&ĐS