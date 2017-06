Nguyên nhân loét dạ dày - tá tràng

Mẹ tôi bị viêm loét dạ dày đã nhiều năm. Lúc đầu chữa khỏi sau lại thấy xuất hiện triệu chứng bệnh như cũ. Gần đây tôi cũng có những dấu hiệu mắc bệnh này. Vì sao bệnh này nhiều người hay mắc vậy? Có cách nào trị dứt điểm được không? Phòng ngừa cách nào?

Hà Thanh Tùng (Phú Yên)

Theo các thống kê, có đến 70% người Việt Nam có nguy cơ mắc những căn bệnh nội khoa về đường tiêu hóa. Trong đó hay được than phiền nhất là bệnh lý về dạ dày - tá tráng. Tuy nhiên, việc phát hiện và điều trị dứt điểm không phải là điều đơn giản. Loét dạ dày - tá tràng thuộc các bệnh về tiêu hóa khi có những tổn thương trên niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng. Thức ăn có chứa nhiều axit sẽ khiến lớp niêm mạc dạ dày bị bào mòn. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do vi khuẩn H.pylori - vi khuẩn làm viêm nhiễm dạ dày gây ra. Bên cạnh đó, một số yếu tố gây ra bệnh như di truyền, uống rượu, hút thuốc lá nhiều, căng thẳng cũng góp phần lớn gây ra bệnh. Các loại thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen hay acid acetyl salicylic cũng có thể làm suy yếu niêm mạc dạ dày dẫn đến viêm loét dạ dày. Triệu chứng cơ bản của bệnh là đau bụng, buồn nôn, chán ăn, sút cân. Tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm vi khuẩn H.pylori nhưng chỉ có đến 10-15% trong số đó bị loét dạ dày, tá tràng. Theo các thống kê thì đàn ông có tỷ lệ mắc cao hơn phụ nữ. Đây là một trong các bệnh tiêu hóa thường gặp, để điều trị hiệu quả cần căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu nguyên nhân loét do các loại thuốc kháng viêm thì việc điều trị cần dùng đến các thuốc ức chế để hỗ trợ. Nếu nguyên nhân là do vi khuẩn H.pylori thì nên sử dụng thuốc kháng sinh. Đồng thời, bạn cần tránh hút thuốc, uống rượu và sử dụng các chất kích thích trong quá trình điều trị bệnh.

Theo BS. Trần Quang Nhật/SK&ĐS