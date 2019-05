Nguyên nhân gây xuất huyết dưới da

Bình thường, trong cơ thể, máu tuần hoàn trong lòng các mạch máu. Khi máu (chủ yếu là hồng cầu) thoát ra khỏi thành mạch do mạch máu bị tổn thương sẽ gây hiện tượng xuất huyết, biểu hiện trên da là những vết thâm như chị mô tả. Tuy nhiên, chị cần mô tả kỹ hơn đó là những nốt tím (có đường kính khoảng một vài milimet, có thể to hơn nhưng đường kính không quá 1cm, màu đỏ, phẳng với mặt da) hay mảng tím hỗn hợp (có đường kính lớn hơn 1cm, không nổi gờ trên mặt da, không ngứa, không đau).

Nguyên nhân gây ra những vết xuất huyết này có thể kể đến do các bệnh nhiễm khuẩn, do thiếu vitamin C, PP, do mắc phải bệnh miễn dịch, dị ứng như viêm thành mạch dị ứng hay mắc một số bệnh nội khoa như lao, đái tháo đường..., mắc bệnh về tiểu cầu như giảm tiểu cầu nguyên phát, suy nhược tiểu cầu.

Do vậy, để xác định chính xác nguyên nhân, chị cần đến bệnh viện có chuyên khoa mạch máu hay huyết học để làm một số xét nghiệm cần thiết, khi đó mới có thể chẩn đoán phân biệt và có biện pháp điều trị thích hợp.

Theo BS. Nguyễn Dương/SK&ĐS