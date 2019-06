Nguyên nhân gây vẹo cổ bẩm sinh

Vẹo cổ bẩm sinh do tật cơ hay còn gọi là u cơ ức đòn chũm là một trong những tật về cơ quan vận động thường gặp ở trẻ sơ sinh. Nguyên nhân chưa rõ ràng, nhưng thường do tư thế xấu trong tử cung (ở trẻ sinh ngôi mông, dây nhau choàng cổ...) dẫn đến mạch máu nuôi cơ bị chèn ép làm cho cơ ức đòn chũm bị xơ hoá hoặc trong các trường hợp sinh khó, mạch máu trong cơ bị đứt gây chảy máu, từ cục máu đông bị xơ hoá làm co rút nhóm cơ này.

Về lâm sàng, trẻ bị u cơ ức đòn chũm có khối u cơ hình quả trám cứng, co rút, không đau tại vị trí của cơ ức đòn chũm (cần phân biệt với hạch cổ đau do viêm nhiễm); đầu nghiêng về một phía và mặt nghiêng về phía đối diện, có thể kèm theo mặt lép, đầu méo, về lâu dài có thể bị vẹo cột sống nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách.

Đa số các trường hợp mắc là bé trai và thường gặp u cơ bên phải, đôi khi kèm theo trật khớp háng bẩm sinh (8%). Nếu được phát hiện sớm (lúc trẻ dưới 2 tháng tuổi), tập vật lý trị liệu sớm, liên tục và đúng cách, khối u cơ sẽ mất, tầm vận động nghiêng và xoay cổ trở lại bình thường. Thời gian tốt nhất để bắt đầu tập vật lý trị liệu vào lúc trẻ dưới 1 tháng tuổi.

Vì vậy, để xác định bệnh, chị cần đưa bé đến cơ sở y tế để được khám càng sớm càng tốt.

Theo TBS. Lê Đào/SK&ĐS