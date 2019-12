Nguy cơ bị điếc khi tự ý dùng thuốc nhỏ tai

Có thể nói thấy có triệu chứng đau tai, sốt (chưa biết mình bị bệnh cụ thể nào) lại nghe mách bảo dùng thuốc là những việc làm hết sức sai lầm ở người bệnh.



Thuốc nhỏ tai chủ yếu là những loại thuốc thường được bào chế dưới dạng dung dịch nhằm đáp ứng cho việc điều trị những bệnh lý về tai, chủ yếu là viêm tai; được chia làm 2 loại: Thuốc dùng cho những trường hợp viêm tai không thủng màng nhĩ và cho viêm tai có kèm theo thủng màng nhĩ.

Thuốc nhỏ tai polydexa có tác dụng như một trị liệu tại chỗ và đa năng do tính chất kháng viêm của dexamthasone (loại thuốc corticoid) và khả năng kháng khuẩn của phối hợp hai kháng sinh là neomycine và polymyxine B. Việc phối hợp 2 kháng sinh này giúp mở rộng phổ kháng khuẩn trên các mầm bệnh gram + và gram - là tác nhân gây các nhiễm trùng ở ống tai ngoài và ở tai giữa. Tuy nhiên, do 2 loại kháng sinh này rất độc với thần kinh thính giác nên chỉ dùng trong các trường hợp bệnh lý chỉ khu trú ở ống tai ngoài (viêm ống tai ngoài, chàm ống tai bội nhiễm) hoặc viêm tai giữa cấp chưa thủng màng nhĩ (màng nhĩ còn nguyên vẹn). Nếu tai bị xây xước hoặc thủng màng nhĩ, hoạt chất trong thuốc có thể được hấp thu và gây ra tình trạng điếc đột ngột. Do đó, bác sĩ cần đánh giá tình trạng màng nhĩ trước khi chỉ định dùng thuốc.

Trường hợp của bạn khi dùng thuốc trên thấy giảm sức nghe (nghe nghễnh ngãng), có thể bạn đã bị ngộ độc tai do thuốc rồi đấy. Bạn cần dừng ngay thuốc đó và đến khám ở bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để được xử trí kịp thời vì trên thực thế đã có những trường hợp điếc hoàn toàn (không hồi phục) do dùng polydexa nhỏ tai kéo dài.

Theo DS. Hoàng Thu Thủy/SK&ĐS