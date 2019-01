Mỏi gối, khắc phục thế nào?

Em bị mỏi đầu gối phải nhưng không sưng, không đau nhức. Buổi tối đi ngủ cảm giác buồn bực khó chịu vô cùng, chỉ muốn véo hoặc đấm vào đó cho đau thì dễ chịu hơn... Xin hỏi bác sĩ em nên điều trị thế nào?

Nguyễn Tiến (Nguyentien8363@gmail.com)

Mỏi gối có thể do công việc ngồi nhiều hoặc phải đứng nhiều, đi lại nhiều, do thừa cân béo phì nhưng có khi do còi cọc suy dinh dưỡng... Mới đầu chứng bệnh chỉ gây mỏi, khó chịu, buồn bực nhưng về sau các triệu chứng rõ ràng hơn có thể dẫn đến các bệnh xương khớp như thoái hóa, viêm xương, u xương, loãng xương... Ở lứa tuổi trẻ nếu chỉ mỏi khớp gối đơn thuần, không có điểm đau cố định và không kèm theo tình trạng viêm khớp (sưng nóng đỏ, tràn dịch...) thì cần phải lưu ý đến nguyên nhân do thiếu canxi. Có thể do chế độ ăn không đa dạng hoặc do rối loạn tiêu hóa nên không hấp thu được chất dinh dưỡng.

Vì vậy, khi bị mỏi khớp gối, cần tìm nguyên nhân nếu loãng xương cần bổ sung canxi bằng thực phẩm giàu canxi như sữa, trứng.., chế độ ăn đa dạng đầy đủ các thành phần đạm, đường, khoáng chất, vitamin. Nói chung những người có bệnh về xương khớp mạn tính thường bị buồn, mỏi mỗi khi thời tiết thay đổi. Trường hợp đau mỏi mà thích chườm nóng hoặc xoa dầu nóng là thuộc thể hàn thấp trong Đông y.

Khắc phục tình trạng này bằng cách hằng ngày ngâm chân bằng nước muối ấm nếu có cho thêm chút dầu chàm hoặc gừng hoặc xoa dầu cao vào khớp đau khi tối đi ngủ; Hoặc dùng muối rang ngải cứu, lá lốt bọc vào khăn xô để chườm sẽ giúp khí huyết lưu thông sẽ bớt đau mỏi. Nếu mỏi kéo dài gây mất ngủ thì bạn nên đi khám ở chuyên khoa xương khớp để tìm nguyên nhân và điều trị thích hợp.

Theo BS. Đinh Thị Thanh/SK&ĐS