Lợi ích khi uống thuốc huyết áp vào buổi tối

Tôi bị bệnh tăng huyết áp (THA) nên phải uống thuốc thường xuyên. Trước đây tôi thường uống thuốc vào buổi sáng, nhưng gần đây tôi nghe được thông tin là uống thuốc vào buổi tối có lợi hơn và còn giúp ngăn bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Xin cho biết thông tin trên có đúng không?

Nguyễn Thị Lý (Hà Nội)

Hiện nay, việc sử dụng thuốc THA đa phần là thuốc có dạng bào chế phóng thích chậm, với tác dụng kéo dài trong 24 giờ và được chỉ định cho bệnh nhân sử dụng 1-2 viên vào buổi sáng ngày 1 lần. Với người khỏe mạnh, huyết áp luôn giảm vào ban đêm trong khi ngủ, nhưng với bệnh nhân THA thì huyết áp ban đêm không giảm hoặc giảm không đáng kể so với ban ngày mặc dù họ đã được dùng thuốc buổi sáng. Do huyết áp không được kiểm soát tốt vào ban đêm nên dễ bị tăng cao vào buổi sáng sớm. Chính vì vậy, gần đây các nhà khoa học đã nghiên cứu lại và chỉ ra rằng, nếu thay đổi việc uống thuốc THA vào buổi sáng sang buổi tối sẽ giúp kiểm soát được huyết áp ổn định hơn trong khi ngủ.

Và như thông tin mà bác đã tìm hiểu được về lợi ích khi sử dụng thuốc huyết áp buổi tối còn có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh ĐTĐ, các nhà khoa học giải thích như sau: Do bệnh nhân THA có nhiều nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ (và bệnh tim mạch) hơn khi huyết áp của họ không được kiểm soát tốt trong khi ngủ. Vì thế, nếu được kiểm soát huyết áp chặt chẽ hơn vào ban đêm sẽ ngăn chặn tiến triển dẫn đến ĐTĐ týp 2. Theo GS.TS. Zachary Bloomgarden, bác sĩ lâm sàng của Đại học y Mount Sinai Icahn (New York - Mỹ): Các hormon như adrenalin và angiotensin đóng một vai trò trong diễn tiến của cả hai bệnh THA và ĐTĐ týp 2. Một số thuốc điều trị huyết áp làm giảm hoạt tính của angiotensin - hormon làm co mạch và gây tăng huyết áp. Angiotensin cũng góp phần làm tăng phân giải glucose (đường) từ gan và giảm sự nhạy cảm insulin - những yếu tố có thể dẫn đến bệnh ĐTĐ týp 2. Do vậy, các nhóm thuốc chẹn thụ thể angiotensin, thuốc ức chế men chuyển và chẹn beta có liên quan với giảm nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ týp 2 khi uống trước khi đi ngủ. Với những bệnh nhân sử dụng nhóm thuốc huyết áp chẹn thụ thể angiotensin sẽ giảm được 61% nếu chuyển sang dùng thuốc buổi tối. Với nhóm thuốc chẹn beta, tỷ lệ này là 65% và với nhóm ức chế men chuyển ACE, tỷ lệ này lên đến 69%.

Mặc dù vậy thì bệnh nhân không tự ý thay đổi phác đồ điều trị khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Theo DS. Nguyễn Hải Đăng/SK&ĐS