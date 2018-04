Khó thở sau tập thể dục, vì sao?

Tôi 47 tuổi. Để rèn luyện sức khỏe, tôi đi bơi và tập chạy trên máy. Nhưng không hiểu sao gần đây tôi hay bị khó thở sau khi tập. Thường tôi tập chạy khoảng 30 phút, bơi khoảng 1 tiếng. Lúc tập không thấy khó thở mà lại có cảm giác khó thở, ho, tức ngực và mệt sau tập (khoảng 30-40 phút)... Tôi bị sao vậy? Có phải do thời tiết? Tôi có thể tập tiếp tục không?

Hà Lan Anh (Hà Nội)

Triệu chứng khó thở và mệt sau khi hoạt động thể lực (chạy, bơi...) có thể do nhiều nguyên nhân. Để xác định chính xác cần thăm khám và làm một số test chẩn đoán. Bạn bị khó thở, thở khò khè, ho, mệt mỏi sau khi tập... Cũng có thể bạn bị chứng hen suyễn sau tập thể dục. Nguyên nhân thường là do tập cường độ cao, quá sức, do dị ứng với không khí nơi phòng tập, chất tẩy trong nước bể bơi, nhiệt độ môi trường thấp, cơ thể bị lạnh... Khi tập thể dục, bơi, bạn thường thở vào bằng miệng. Điều này khiến cho lượng khí hấp thụ khô và lạnh hơn khi bạn thở bằng mũi. Việc thiếu độ ẩm và độ ấm của khí hít vào là nguyên nhân gây co thắt phế quản, nhất là vào mùa Đông. Hen suyễn do tập thể dục có thể khởi phát trong lúc tập, cũng có thể sau khi tập, thậm chí 1 vài giờ đồng hồ sau. Triệu chứng phổ biến nhất là ho và khó thở, thở khò khè. Các triệu chứng giảm dần và hết sau đó nhiều nhất 24 giờ.

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là chẩn đoán phân biệt có phải hen suyễn hay không. Bởi mệt, ho, khó thở cũng có thể là triệu chứng của những căn bệnh khác. Vì vậy tôi khuyên bạn nên đi khám bác sĩ trước khi quyết định tập luyện trở lại. Kết quả chẩn đoán sẽ giúp cho việc xác định bạn nên tập luyện môn gì, thời gian tập, cường độ tập ra sao cho phù hợp. Ngay cả trong trường hợp bạn mắc hen suyễn sau tập thể dục, vẫn có những biện pháp y khoa giúp bạn phòng ngừa những triệu chứng của bệnh khi tập luyện thể lực.

Theo BS. Thông Tuyết/SK&ĐS