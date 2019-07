Kem tan mỡ có hiệu quả không?

Nhiều người mách tôi bôi kem tan mỡ lên bụng, đùi, bắp tay nhưng tôi còn băn khoăn về hiệu quả thực sự và các tác dụng phụ. Mong được bác sĩ tư vấn!

Nguyễn Thanh Hà (Kim Bôi, Hòa Bình)

Các loại kem tan mỡ hiện nay có thành phần chính là sáp ong tự nhiên, chất cafeine và các loại tinh dầu ớt, tiêu đỏ, gừng cùng các thành phần thiên nhiên khác.

Thực chất việc bôi kem tan mỡ có tác dụng hay không vẫn đang là vấn đề còn bỏ ngỏ. Tuy nhiều thành phần của kem như gừng, ớt, caffeine... được công nhận là có tác dụng phân giải hay “đốt cháy” mỡ. Nhưng ngay cả khi điều đó đúng, các chất này cũng không thể thấm xuống các lớp mỡ sâu được.

Kem tan mỡ thực ra có tác dụng làm săn da, khiến vùng da được bôi có vẻ săn chắc, gọn gàng hơn. Vì vậy khiến nhiều người tưởng nhầm là kem đã làm tan chảy mỡ bụng. Ngay cả việc thoa kem và cuốn nóng kèm massage cũng chỉ là làm mất nước ở vùng da đó tại chỗ. Ngay sau khi sử dụng, chị em cảm thấy mình gọn hơn nhưng chỉ sau đó ít thời gian, vùng da đó sẽ nạp nước đủ và trở lại như cũ, sự tích mỡ lại diễn ra như bình thường.

Ngoài ra, trong kem tan mỡ có một số chất dưỡng da, tẩy tế bào chết, làm da sáng hơn nên người sử dụng dễ bị đánh lừa bởi cảm giác khi thấy da sáng đẹp hơn, láng mịn hơn... thì tự an ủi là kem đã mang lại hiệu quả.

Do trong kem tan mỡ có chất kích ứng mạnh như ớt, gừng lại bôi rộng trên vùng da bụng, da đùi (vùng đùi non), vùng trong bắp tay - là những nơi dễ bị kích ứng nhất nên người dùng thường có cảm giác nóng rát. Những người có làn da nhạy cảm rất dễ gặp tác hại do kem tan mỡ, nhẹ thì nóng rát, ửng đỏ tại chỗ bôi, nặng hơn có thể phồng và rộp da, chảy nước và sau đó là nổi mụn. Nếu không được điều trị phù hợp sẽ dễ bội nhiễm.

Sử dụng các thuốc giảm cân hay kem tan mỡ đều cần có sự tư vấn của bác sĩ để tránh gặp tác hại trên cơ thể.

Bạn muốn giảm cân thì nên tham khảo bác sĩ dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp kèm tập luyện sẽ mang lại hiệu quả.

Theo DS. Trần Linh/SK&ĐS