Ðề phòng viêm đường hô hấp ở trẻ

Con tôi 32 tháng, rất dễ bị viêm đường hô hấp khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là khi chuyển mùa. Xin hỏi mỗi khi có triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, đau họng có nên cho cháu uống kháng sinh ngay không và làm thế nào để phòng tránh?

Theo mô tả của bạn thì bé đã bị viêm đường hô hấp do dị ứng. Khi trẻ đau họng thì đã viêm họng, có thể do bội nhiễm (dị ứng cộng thêm vi khuẩn). Chỉ cho trẻ uống kháng sinh khi có viêm do vi khuẩn. Vì vậy, khi trẻ đã có sốt và đau họng, bạn cần đưa cháu đến khám bác sĩ nhi khoa để được điều trị. Nếu không đau họng và sốt, bạn chỉ cần cho cháu uống thuốc điều trị triệu chứng ho, sổ mũi thông thường.

Tóm lại, khi thời tiết thay đổi, trẻ em (đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi) rất dễ mắc bệnh. Ngoài nguyên nhân thời tiết còn do quan niệm sai lầm của bố mẹ (cho trẻ uống nhiều nước lạnh vào mùa nóng, tắm nhiều lần trong ngày để giảm nóng, nằm quạt máy quá lâu, để điều hòa với nhiệt độ quá thấp, cho trẻ sinh hoạt ngoài trời lâu...).

Để phòng bệnh khi thời tiết thay đổi, bạn nên thực hiện: tiêm chủng đầy đủ những vắc-xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Nên đảm bảo chế độ dinh dưỡng đúng cho trẻ, ăn đầy đủ 4 nhóm thức ăn, uống đủ nước, thực hiện các biện pháp vệ sinh thông thường để phòng chống bệnh như: rửa tay bằng xà phòng trước khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ, sau khi đi vệ sinh. Hy vọng với những biện pháp này, con của bạn sẽ khỏe mạnh khi thời tiết thay đổi.

