Dùng thuốc trị eczema cần lưu ý gì?

Xin hỏi quý báo khi dùng thuốc này tôi cần chú ý điều gì?

Nguyễn Thị Sáu (Lạng Sơn)

Hydrocortison là một glucocorticosteroid tự nhiên do tuyến thượng thận tiết ra, có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, chống ngứa và ức chế miễn dịch. Đây cũng là loại thuốc được sử dụng nhiều tại y tế cơ sở và được bán khá phổ biến trong các hiệu thuốc để trị nhiều bệnh liên quan đến các tình trạng trên.

Bôi kem hydrocortison lớp mỏng lên da dùng điều trị eczema cấp và mạn tính.

Đối với dạng bôi tại chỗ (thuốc mỡ và kem), hydrocortison được sử dụng để điều trị bệnh eczema cấp và mạn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, có không ít trường hợp lạm dụng thuốc (dùng thuốc cho bất kỳ tổn thương trên da nào kể cả những bệnh da không được dùng thuốc này như hăm da, viêm da do vi khuẩn…) gây các biến chứng đáng tiếc. Do đó, khi sử dụng, bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ về liều lượng, số lần bôi trong ngày, thông thường từ 1-4 lần bằng cách thoa kem hoặc thuốc mỡ một lớp mỏng lên vùng da bị bệnh.

Cần tránh để thuốc tiếp xúc với kết mạc mắt và không được sử dụng trong các trường hợp dị ứng với thành phần của thuốc, bệnh loét da, tổn thương da đang bị nhiễm khuẩn tiến triển vì nguy cơ làm bệnh nặng hơn do bị ức chế miễn dịch khi dùng glucocorticoid, cơ thể nhiễm ký sinh trùng, nhiễm virut như mắc bệnh thủy đậu, Herpes giác mạc, zona… Ngoài ra, trong quá trình dùng thuốc, bạn cần chú ý vì thuốc có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn bao gồm viêm da tiếp xúc, rạn da, xuất huyết dưới da, mất sắc tố, lâu lành viết thương, phát ban dạng trứng cá đỏ… tại chỗ bôi để xử trí kịp thời.

Theo BS. Nguyễn Thanh Vân/SK&ĐS