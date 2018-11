Chế độ ăn giúp tăng cân

Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến không tăng cân

Ăn nhiều nhưng không đúng cách, không đủ và không cân đối các thành phần sinh năng lượng, thiếu dưỡng chất.

Có thể thiếu năng luợng do không đủ dầu mỡ trong khẩu phần, đây là thành phần cung cấp năng lượng đậm đặc nhất, 1g chất béo cung cấp 9kcal, trong khi 1g đạm hoặc bột đường chỉ cung cấp 4kcal, vì vậy, ăn nhiều đồ ngọt chưa thể tăng cân được.

Một số trường hợp ăn thực phẩm giàu năng lượng nhưng lại là năng lượng rỗng nghèo dinh dưỡng (như ăn vặt bánh kẹo, các thực phẩm chế biến sẵn nghèo dưỡng chất).

Ngoài ra, còn do kém hấp thu, tiêu hóa thức ăn kém. Thường gặp ở người mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa, bệnh lý rối loạn hấp thu do thiếu men, dị ứng...; Do nhiễm giun sán; Một số người có chuyển hóa cơ bản cao nên nhu cầu năng lượng cao hơn. Trong khi chế độ ăn hiện tại chỉ đủ cung cấp cho cơ thể tồn tại và cho các hoạt động, không đủ để tăng cân.

Để tăng cân, bạn cần kiểm tra, khắc phục các nguyên nhân trên (nếu có) và chú ý chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý.

Về dinh dưỡng giúp tăng cân:

Cần ăn đủ bữa. Một ngày có 3 bữa ăn chính (sáng, trưa, chiều) với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm (bột đường, đạm, béo, rau củ trái cây).

Cần ăn nhiều hơn hiện tại từ 1/2 - 1 chén cơm trong mỗi bữa. Nên thêm từ 2 - 3 bữa phụ trong 1 ngày với sữa, sữa chua, khoai củ, chè, đậu đỗ...

Hãy duy trì thói quen uống 2 ly sữa giàu năng lượng mỗi ngày.

Vận động:

Nên hoạt động thể chất 60 phút trong 1 ngày, ít nhất 5 ngày trong tuần. Tốt nhất nên thường xuyên chơi 1 môn thể thao mình yêu thích. Vận động sẽ có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe, giúp ăn uống ngon miệng hơn, phát triển cơ bắp săn chắc và tăng cân lành mạnh.

Nên hạn chế rượu, bia, thuốc lá, giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc (7 - 8 tiếng mỗi ngày), không nên thức quá khuya. Nhớ tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần.

Theo BS. Trần Thị Minh/SK&ĐS