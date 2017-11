Cảm giác mệt mỏi khi ngủ trưa- Bệnh gì?

tuyet nhi (tuyetnhi0412@gmail.com)

Giấc ngủ trưa tuy ngắn nhưng rất tốt cho sức khỏe, trừ khi ăn quá no mà nằm ngủ ngay có khi cũng không tốt, vì dạ dày căng đẩy vào cơ hoành mà gây khó thở. Trong thư bác nói tim đập mạnh và khó thở đã gần 1 tháng nay nhưng không thấy bác nói cụ thể nhịp tim bao nhiêu, đã đi khám ở đâu và dùng những thuốc gì, do vậy cũng rất khó đưa ra một chẩn đoán xác định. Tuy nhiên, trong khi nghỉ ngơi mà vẫn khó thở thì cũng đáng báo động. Sau đây, chỉ xin nêu một số nguyên nhân làm tăng nhịp tim: Tim đập mạnh hay hồi hộp đánh trống ngực có thể do rối loạn thần kinh thực vật (thường gặp ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, cũng có thể do stress (như lo âu, suy nhược, thiếu máu, mất ngủ...); do các bệnh liên quan như bệnh cường giáp trạng, bệnh tăng huyết áp hoặc có tổn thương thực thể ở tim như suy tim, loạn nhịp tim, nhịp nhanh trên thất... Lời khuyên của chúng tôi là bác nên đi khám tổng thể để tìm nguyên nhân trong đó có đo huyết áp và xét nghiệm máu. Nhiều trường hợp có tăng huyết áp nhưng chủ quan đã dẫn đến biến chứng đáng tiếc.

Theo BS. Hoàng Văn Thái/SK&ĐS