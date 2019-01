Biến chứng do viêm xoang mạn tính

Viêm xoang là do sự biến đổi không hồi phục của niêm mạc xoang do nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố thể địa, nhất là thể địa dị ứng. Do đó, điều trị bệnh thường làm bệnh thuyên giảm nhưng ít khi khỏi hẳn. Hút thuốc lá là yếu tố khởi phát các bệnh về hô hấp trong đó có viêm xoang. Biểu hiện: người bệnh thường bị đau, ngạt mũi, chảy mũi kéo dài. Viêm mạn tính thường không đau, trừ những đợt hồi viêm. Thường chỉ là cảm giác nặng đầu, vị trí tùy theo loại xoang viêm.