Trổ tài làm cỗ cúng Rằm tháng 7, con dâu khiến cả nhà chồng "đứng hình" bởi luộc gà mà không biết mẹo này

Những ngày này, nhiều gia đình đã làm cỗ cúng Rằm tháng 7 âm lịch. Chị em trên khắp các diễn đàn đã bắt đầu khoe những mâm cỗ cúng Rằm đẹp mắt, ngon miệng. Nhưng không phải ai cũng có khả năng và may mắn trong nấu nướng. Bên cạnh những mâm cỗ cúng đẹp thì không ít chị em dở khóc dở cười khi phải nấu cỗ cúng Rằm. Món mà chị em khó chinh phục nhất chính là gà luộc. Nhiều chị em đã "đắng lòng" khoe thành phẩm của mình lên các diễn đàn.

Lần đầu luộc gà cúng rằm, nhìn con gà không đến nỗi cho đến khi lướt lên phía đầu gà. Hóa ra con gà trống nhưng mào đã rụng từ lúc nào.

Chú gà bị luộc trong tư thế đầy oan ức

Luộc con gà này xong, nàng dâu mới chỉ muốn giấu đi thật nhanh.

Da gà hầu như hoàn toàn bong tróc sau khi luộc

Tư thế gà khi luộc khiến nhiều người không ngậm miệng cười

Nàng dâu không biết đã chặt rời phần phao câu.

Gặp phải những sự cố như vậy, chẳng qua là chị em chưa biết cách để luộc gà ngon này thôi.

Để đánh giá 1 con gà thực sự là ngon hay không ngon, 80% phụ thuộc vào cách bạn luộc. Bạn An An trên diễn đàn ẩm thực đã hướng dẫn chị em cách để luộc gà ngon. Theo bạn, luộc theo cách này da gà không hề bị nứt rách, phần đùi không bị rút da, thịt gà giữ nguyên được vị ngọt và thơm. Bạn An An cũng dặn chị em là khi luộc gà để ăn có thể chặt hết mỏ và bỏ phao câu. Còn khi luộc gà làm lễ thì chị em nhớ là giữ nguyên.

Bước 1: Gà làm thật sạch, xát muối hạt khắp con gà. Khi xát nhớ cẩn thận để không bị bong tróc da. Để chừng 3-5p mới rửa sạch, làm cách này khi luộc gà ngon hơn và da gà cũng không dễ trầy xước. Bỏ vào nồi nước lạnh ngập 2/3 con gà hoặc ngập hết gà càng ngon.



Bước 2: Đun gà với lửa nhỏ ngay từ đầu. Đun lửa bé để đảm bảo nước luộc gà phải được nóng lên thật chậm. Sau có thể nhích lửa to thêm chút để nước gà đạt độ sôi. Khi sôi hạ lửa về nhỏ nhất. Luộc cách này bạn sẽ thấy gần như gà không có bọt. Bạn cho chút gia vị, hạt nêm cho gà thêm đậm đà, và thêm nhánh gừng cho thơm.

Nếu đổ nước ngập 2/3 con gà thì sau khi sôi chừng 3p bạn lật gà. Đun chừng 3p nữa bạn lại lật gà về vị trí ban đầu, còn nếu đổ ngập nước thì không cần lật gà.

Đậy chặt vung đun chừng 7-10p tuỳ gà to nhỏ. Nước chỉ liu riu thi thoảng sủi tăm nhẹ là đạt nhiệt độ luộc gà. Sau đó bạn vẫn đậy chặt vung, tắt bếp. Ủ gà trong nồi 20p.

Bước 3: Sau 20p vớt gà ra. Nếu da gà không được vàng thì bạn có thể xào mỡ gà với bột nghệ để quết cho da gà lớp áo vàng căng bóng đẹp mắt.

Bước 4: Mọi người cũng đừng quên 1 bát gia vị chấm gà cũng ảnh hưởng rất nhiều đến độ ngon.

K.N