Những quán ăn chay ngon nức tiếng ở Hà Nội bạn nên đến mùa Vu Lan này

Nhân ngày Vu Lan sắp tới, Giadinh.net.vn điểm danh một số quán chay bình dân nổi tiếng tại Hà Nội.

Nhà hàng Ưu Đàm Chay tọa lạc tại số 34 Hàng Bài, Hoàn Kiếm được coi là nhà hàng thuần chay cao cấp. Ở đây có không gian đẹp, thực đơn phong phú, trình bày đẹp mắt. Sự bài trí tinh tế mà sang trọng đã khiến nhà hàng nhanh chóng nổi lên như một nhà hàng chay “5 sao” giữa lòng Hà Nội.

Hiện tại, Ưu Đàm chay có thể được xét vào loại nhà hàng sang trọng, cao cấp. Tuy nhiên chi phí dịch vụ ở đây cũng khá hợp lý, chỉ vào khoảng 60.000 – 120.000 đồng một món.

Nhà hàng Bồ Đề Tâm là địa chỉ được nhiều người ưa chuộng bởi không gian lịch sự và đồ ăn cực đa dạng với hơn 40 món ăn, thêm vào đó đồ ăn lại được bày biện rất cầu kỳ, đẹp mắt. Giá buffet chay ở Bồ Đề Tâm lên tới 189 ngàn đồng/suất.

Ngoài các món như nem, nộm, chả, tại Bồ Đề Tâm bạn có được thưởng thức các món ăn lạ miệng và hiếm nơi bán như pizza chay, lươn cuốn lá nếp, nem cuốn cầu vồng, bún thang. Nếu muốn đến ăn ở Bồ Đề Tâm dịp rằm tháng 7 này, tốt nhất bạn nên đặt trước chỗ nếu không muốn đến rồi lại về do đã kín chỗ. Địa chỉ: 68 Phạm Huy Thông, Ba Đình.

Quán chay Bồ Đề Chay nằm ngay sát chùa Quán Sứ, quán chay Bồ Đề luôn nằm trong danh sách địa chỉ ăn buffet chay được ưa thích của nhiều người. So với các quán chay khác, buffet chay ở quán này đã thành thông lệ hàng ngày, tuy nhiên vào rằm, mùng 1, các món ăn có phong phú hơn. Đó cũng là lý do mà giá buffet vào dịp rằm, mùng 1 tăng lên 150 ngàn/suất so với mức giá 119 ngàn/suất ngày thường.

Buffet của Bồ Đề Chay rất đa dạng với nhiều món nem, bánh được chế biến lạ kiểu, ít thấy ở các quán chay khác. Ngoài buffet, ở đây cũng có lẩu, cơm suất, các loại miến xào... ăn khá lạ miệng, hợp cho những người đi ăn một mình, muốn ăn nhanh gọn. Một lưu ý nhỏ là đồ uống không có sẵn trong buffet mà phải gọi ngoài với một số lựa chọn như sữa ngô, sữa đậu nành...

Nhà hàng Loving Hut. Hệ thống nhà hàng thuần chay Loving Hut có mặt trên 60 quốc gia trên thế giới. Loving Hut từ lâu đã được biết đến như một địa chỉ ăn chay bình dân của người Hà Nội. Ngày thường quán chỉ quán cơm, các loại bún chay theo suất và chọn món. Nhưng những ngày rằm, mùng 1, Loving Hut có phục vụ thêm buffet chay vào buổi trưa với giá 100 ngàn/người.

Cơm chay Hà Thành ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, là cửa hàng chuyên phục vụ các món chay với thức đơn vô cùng phong phú, bổ dưỡng với giá thành hợp lí. Dù nằm sâu trong một con ngõ trên đường Kim Mã nhưng cơm chay Hà Thành vẫn là địa chỉ ăn chay quen thuộc của nhiều người. Ngày thường quán chỉ phục vụ cơm chay theo suất, cơm gọi món, bún... nhưng vào trưa ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, quán có phục vụ buffet chay với giá rất hợp lý.

Nhà hàng chay An Lạc. Nếu hầu hết các quán chay chỉ phục vụ buffet chay vào mùng 1, ngày rằm thì nhà hàng chay An Lạc phục vụ buffet chay mỗi ngày với 2 bữa trưa, tối.

Dù giá khá bình dân, chỉ 99 ngàn/suất nhưng các món chay ở An Lạc có khá nhiều lựa chọn với đủ món sushi, nem, súp, salad, món ăn vặt, món chiên, giò chả, tráng miệng. Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo

Nhà hàng cơm chay Nhất Tâm. So với phần lớn nhà hàng chay ở Hà Nội, Nhất Tâm có ưu thế về buffet hơn hẳn khi có tới 6 ngày/tháng phục vụ buffet chay. Lịch buffet của quán cố định vào các ngày mùng 1, mùng 5, mùng 10, ngày 15, ngày 20, ngày 25 âm lịch

Tuy nằm trong ngõ nhưng bù lại không gian của nhà hàng khá sạch đẹp, bài trí sang trọng lại có 3 tầng nên không gian khá yên tĩnh. Ngoài buffet chay, đồ ăn ở đây cũng rất đa dạng với cơm gọi món, thậm chí có cả nhiều loại lẩu. Giá một phần buffet ở đây là 120 ngàn đồng, đã bao gồm đồ uống. Gọi món giá cũng không đắt: chỉ từ 25.000 - 50.000/món. Địa chỉ: Số 2F, ngõ 81, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Châu Anh (th)