Nàng dâu Việt một mình nấu cỗ cưới cho 30 khách người Đức nhận "bão like" trên facebook

Mới đây, mâm cỗ Việt phục vụ 30 vị khách người Đức trong một đám cưới được chị Lê Thị Tuyết Vân (33 tuổi) đăng lên trong một hội về ẩm thực nhận “bão” like, những lời khen ngợi và thán phục của mọi người.

Chị Vân Lê.

Theo chị Tuyết Vân - đầu bếp của tiệc cưới này chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đảm nhận nhiệm vụ làm bữa tiệc lớn như này. Chị quê ở Long An, sang Đức được 3 năm. Cách đây không lâu, chị nhận được một lời mời nấu tiệc cưới cho một gia đình người Đức khoảng 30 người và họ đã đặt trước nửa năm để chị chuẩn bị.

Mặc dù rất bất ngờ và lo lắng nhưng nhờ có sự ủng hộ, cố vấn của ông xã, chị đã nhận lời thử sức. Vậy là chị lựa chọn các món ăn Việt thích hợp với người Đức nhất để làm "menu".

“Mình làm súp cua, xà lách trộn với thịt bò nướng, chả giò, hoành thánh chiên, chạo tôm, bắp bò nấu ragout, tráng miệng bánh chiffon vị cam. Ngoài ra, đêm trước đám cưới mình còn nấu một nồi phở thật to để họ ăn tối”, chị Vân chia sẻ thực đơn mình chuẩn bị cho tiệc cưới.

Món ăn chị nấu trong tiệc cưới được trang trí đẹp mắt.

Chị Vân tâm sự, trước đám cưới một tuần, chị rất áp lực, thậm chí, lo lắng không ngủ được vì sợ món ăn không hợp khẩu người Đức và làm sao decor cho đẹp mắt. Đặc biệt, chị sợ không làm kịp thời gian vì đây là tiệc cưới không phải những bữa tiệc bình thường.

Chính vì vậy, mặc dù bị bệnh 3 ngày trước khi vào "cuộc chiến" nhưng chị vẫn cố gắng hết sức lực, dồn tâm huyết và đam mê, thả hồn vào từng món ăn. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng mình, buổi tiệc diễn ra thành công ngoài mong đợi của chị.

“Mọi người ai cũng khen ngợi, tất cả các món ăn đều ngon, trình bày rất đẹp mắt, cắm hoa có sáng tạo. Món ăn mình tâm đắc nhất trong buổi tiệc là chạo tôm, vì đối với người Đức nó rất lạ.

Sau tiệc cưới mình nhận được lá thư của cô dâu và chú rể với những lời cám ơn và khen ngợi, khiến mình xúc động vô cùng. Đây là lần nấu ăn đầy ấn tượng và cũng là một kỷ niệm đẹp nhất của mình”, chị Vân chia sẻ.

Tiệc cưới này đã được đặt trước nửa năm và chị đã suy nghĩ rất nhiều bởi đây là lần đầu tiên chị đảm nhận nhiệm vụ khó khăn này.

Những món ăn chị làm nhận được rất nhiều lời khen của mọi người.

Chia sẻ thêm, chị Vân cho biết, chị là người đam mê nấu ăn nhất trong gia đình 9 anh chị em của mình. Hồi nhỏ ở Long An, chị đã mê chơi những trò nấu ăn trẻ con. Thời đó, chị thường ra sau nhà đặt 3 cục gạch, đốt lá dừa khô nấu cơm trong lon sữa bò, rồi đi quanh nhà hái nắm rau muống cùng một ít lá me non nêm thêm một chút muối để làm bữa cơm với canh chua. Chỉ đơn giản vậy thôi, hình ảnh hai chị em ngồi ăn ngon lành trong cái lều nhỏ tự làm bằng lá dừa nước đến bây giờ chị vẫn không thể quên được.

Mặc dù làm những món ăn Việt nhưng những thực khách Đức rất yêu thích.

Khi sang bên Đức, món ăn Tây nhiều vô số nhưng không hợp khẩu vị nên chị thường xuyên nấu các món ăn Việt cho gia đình. Tuy gặp nhiều khó khăn vì nơi sinh sống không có chợ Việt nhưng chị luôn cố gắng nấu những bữa cơm quê hương cho gia đình. Đó cũng là cách để chị nguôi đi nỗi nhớ quê.

“Buổi trưa vợ chồng mình ăn ở chỗ làm nên buổi tối và cuối tuần mình nấu ăn ở nhà. Trung bình mỗi bữa ăn khoảng 12 euro (tương đương hơn 300 nghìn).

Ở đây mình gặp nhiều khó khăn khi nấu đồ Việt, bởi vì vùng mình ở không có chợ Việt Nam, muốn mua nguyên liệu hai vợ chồng phải chạy xe đến 60 cây số, cho nên mỗi lần mua mình lại chất đầy cả cốp xe.

Để giảm chi phí nấu ăn, trước khi đi chợ mình thường kiểm tra tủ lạnh, xem những thứ gì còn có thể tận dụng được cho bữa ăn ngày hôm đó. Vào mùa hè mình còn tự trồng những loại rau của Việt Nam thích hợp với khí hậu: rau mùi, hẹ, tía tô, diếp cá, rau quế ...”, chị Vân kể

Ở nhà chị còn trồng rau thơm để nấu những món ăn Việt cho gia đình.

Nấu món ăn Việt giúp chị xả stress và nguôi nỗi nhớ Việt Nam.

Rau thơm Việt Nam ở nước ngoài rất đắt nên những luống rau chị trồng đã giúp chi phí mỗi bữa ăn của gia đình chị giảm được đáng kể. Chị thường nấu phở, bún bò Huế, bánh cuốn cho gia đình vào cuối tuần. Đối với chị, nấu ăn không chỉ chăm sóc gia đình mà còn là niềm vui để xả stress, một phần nào đó cũng giúp chị đỡ nhớ quê nhà.

Theo Khám phá