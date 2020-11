Làm thao tác này trước khi nướng gà, nhìn tưởng kỳ cục nhưng điều kỳ diệu xảy ra chỉ sau ít phút

Thịt gà có thể chế biến thành nhiều món ngon. Trong đó, món gà nướng được nhiều người ưa thích vì mùi thơm đặc trưng, ăn cùng với xôi hay cơm nóng đều vô cùng hợp.

Nhưng nướng gà thế nào để da giòn rụm, màu lên bóng đẹp, hấp dẫn thì không phải chị em nào cũng biết. Có một cách nướng gà giúp da giòn, màu đẹp, đó là dùng máy sấy để thổi khô da gà, chị em thử xem có hiệu nghiệm không?



Nguyên liệu: 1 con gà đã được làm sạch; Muối; Dầu ăn; Gia vị ướp gà.

Cách làm gà nướng với máy sấy

Bước 1: Gà sau khi sơ chế sạch.

Bước 2: Làm gia vị ướp phần thịt gà theo công thức 1 thìa dầu ăn, 1 thìa cà phê rượu trắng, 2 thìa nhỏ muối hạt, ớt, tỏi băm.

Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho tỏi ớt vào xào đến khi dậy mùi, vàng thơm. Tắt bếp, cho hỗn hợp gia vị trên vào đảo đều đến khi hỗn hợp sánh đều, sau đó để nguội.

Bước 3: Ướp kĩ thịt gà với hỗn hợp gia vị này. Để gia vị ngấm kĩ và ngon hơn, có thể dùng dao khía vài đường lên cả con gà. Phần da gà xát muối hạt lên trên. Sau đó, để cả con gà vào tủ lạnh ít nhất 3 tiếng.

Bước 4: Sau thời gian này, lấy gà ra dùng máy sấy, sấy lên thịt gà. Chị em nên chọn chế độ mát và sấy toàn bộ con gà từ trong cho tới ngoài. Cách làm này sẽ giúp gà được khô, nhờ đó lớp da gà sẽ cực giòn sau khi nướng. Sau khi sấy khô gà, thoa một lớp dầu ăn lên cả con gà.

Bước 5: Nướng gà bằng nồi chiên không dầu. Đặt gà vào nồi chiên nướng 10 phút ở nhiệt độ 170 độ C. Sau đó tăng lên 190 độ C rồi tiếp tục nướng thêm 10 phút nữa. Cứ 10 phút lại tăng 20 độ C, cho tới khi lò đạt tới mức 230 độ C.

Cuối cùng, nướng thêm 20 – 25 phút nữa, cho tới khi gà có màu vàng nâu là chúng ta đã hoàn thành.





Trên đây là bí quyết nướng gà khá thú vị, bạn chỉ cần làm thêm 1 bước đó là sấy gà trước khi nướng sẽ có lớp da giòn rụm.

K.N (th)