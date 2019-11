Gió mùa về, vợ đảm làm ngay món cút lộn xào me, chồng ăn khen nức nở

Bà mẹ nổi tiếng đảm đang Tô Hưng Giang mới đây lại chia sẻ món ăn rất hợp thời tiết mùa lạnh khiến các chị em phải nghiêng ngả vì độ hấp dẫn.

Nguyên liệu làm trứng cút lộn xào me:

- 30 - 40 quả trứng cút lộn

- 3 thìa canh me bóc vỏ (mua sẵn bịch me trong siêu thị hoặc me chín nhà tự làm màu lên đẹp hơn)

- 50gr lạc rang

- Rau răm, ớt, hành củ, tỏi, một miếng gừng nhỏ, nước mắm, đường, dầu ăn, tương ớt, bơ nhạt, hành khô.

Cách làm:

- Trứng cút rửa sạch luộc chín, vớt ra cho vào bát nước nguội.



- Me ngâm trong nước nóng, dầm nát (mình cho 1 bát nước con), khi me bở ra cho vào rây lọc lấy phần thịt me, phần vỏ và hột thì bỏ đi.

- Lạc rang chín giã sơ qua, rau răm rửa sạch, gừng thái chỉ, tỏi hành tỏi bóc vỏ băm nhỏ.

- Trứng cút đã nguội vớt ra, bóc vỏ nhẹ nhàng tránh bị nát. Cho dầu vào chảo rán sơ qua trứng rồi đổ ra đĩa (hoặc có thể lăn qua bột chiên giòn rán sơ qua, hoặc không cần rán sơ qua cho vào làm luôn đều được).

- Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tỏi, cho một thìa canh ăn phở bơ vào, hành tỏi vàng đổ nước me vào, thêm hai thìa canh đường (độ ngọt điều chỉnh theo ý thích). Cho một thìa canh nước mắm, một thìa cà phê bột nêm, một thìa canh tương ớt, nêm nếm cho vừa miệng. Ai thích ăn cay nữa có thể cho thêm ớt quả thái nhỏ.

- Đun sôi hỗn hợp ,hạ lửa nhỏ, đến khi nước sốt hơi sền sệt thì đổ trứng cút vào, đảo đều trứng cút cho ngấm nước sốt (nhớ đảo nhẹ tay tránh trứng bị nát). Đun trứng trong 4 phút rồi tắt bếp múc trứng ra đĩa, rắc thêm lạc rang, rau răm và gừng thái sợi, hành khô ăn kèm.

Ngày gió lạnh ùa về, có món cút lộn xào me nóng hổi cùng bạn bè, người thân quây quần thưởng thức thì còn gì bằng. Lạnh giá tới mấy cũng sẽ trở nên ấm áp!

Theo Khám phá