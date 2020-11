Giảm cân mà không muốn giảm ăn thì đây chính là "cứu cánh" tuyệt vời này các chị em ơi!

Nguyên liệu

Khoai lang

Dầu thực vật

Cách làm

Đầu tiên, bạn gọt sạch vỏ của khoai lang, sau đó dùng nạo trái cây để nạo khoai theo chiều dọc thành từng lát mỏng và đều nhau.

Khoai đã nạo xong, bạn cho vào 1 thau nước lạnh, nhẹ nhàng trộn đều để phần tinh bột khoai tan ra nước. Bạn nên thực hiện nhiều lần để phần bột khoai không còn bám vào miếng khoai nữa, khi nào thấy nước trong là được. Bước này quan trọng vì sẽ giúp cho snack khoai lang được giòn khi chiên.

Sau khi rửa sạch khoai bạn chuẩn bị sẵn giấy khô, xếp khoai ra giấy rồi thấm khô hết nước.

Chuẩn bị sẵn một chảo chống dính, đổ 1 chút dầu vào chảo. Dùng khăn giấy xoa nhẹ để bề mặt chảo có 1 lớp dầu mỏng. Bạn không nên để nhiều dầu sẽ làm khoai bị ỉu và ăn bị ngấy.

Sau đó để bếp ở nhiệt độ vừa, xếp từng miếng khoai vào, chú ý khoai sẽ nhanh chín vì lát khoai mỏng nên bạn cần canh lửa. Khoai vừa sém mặt thì lật ngay.

Khi snack khoai lang vàng đều hai mặt thì gắp ra đĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa. Thực hiện liên tục cho tới khi hết nhé.

Món snack khoai lang làm theo cách này vừa giòn, ngọt lại nhanh chóng. Đây sẽ là món khoái khẩu dùng để làm món ăn vặt cho cả nhà đấy. Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên sử dụng dầu thực vật để chiên nhé!

Khoai lang là một loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể, bạn nên chế biến nhiều món với khoai lang để thưởng thức nhé!

Khoai lang có vị ngọt nhưng không làm tăng lượng đường huyết, mệt mỏi hay tăng cân. Đường tự nhiên trong khoai lang sẽ từ từ thẩm thấu vào máu, giúp cân bằng nguồn năng lượng cho cơ thể.

Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt, giúp duy trì đường huyết ở mức cân bằng.

Khoai lang là thực phẩm giàu protein. Protein trong khoai lang rất đặc biệt do khả năng ức chế ung thư ruột kết và trực tràng ở người. Hàm lượng protein trong khoai lang càng cao thì khả năng ức chế hoạt động của tế bào ung thư càng lớn.

Hàm lượng vitamin B6 cao chứa trong khoai lang làm giảm homocysteine trong cơ thể. Homocysteine có liên quan đến các bệnh lý thoái hóa và tim mạch. Nồng độ homocysteine trong máu cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp ngăn ngừa cảm lạnh và virus cúm. Đồng thời, vitamin C cũng rất cần thiết cho xương và răng, tốt cho hệ tiêu hóa và quá trình hình thành các tế bào máu. Ngoài ra, vitamin C còn góp phần chữa lành vết thương, tạo ra collagen giữ cho làn da luôn tươi trẻ, giảm stress và bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố có nguy cơ gây ung thư cao.

Khánh Vy