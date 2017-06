Đến Hội An, chưa ăn đủ 7 món ăn đường phố ngon này thì đừng về

1. Cơm gà Hội An

Món cơm gà Hội An với gà luộc chín, xé nhỏ, bóp thấm với hành tây, gia vị là món ăn thể hiện rõ nhất gu ẩm thực của người miền Trung. Tuy gia giảm với nhiều gia vị mạnh song thịt gà trong món cơm này không hề bị bở hay mất mùi gà mà ngược lại cay cay, thơm thơm đã miệng. Khác với các món cơm khác, cơm gà Hội An không mang đến cảm giác no đủ mà luôn tạo cảm giác thòm thèm.

Một số quán cơm gà có tiếng ở Hội An nên ghé có thể kể đến cơm gà bà Buội, cơm gà cô Mận, cơm gà bà Nga, cơm gà Xí... Một phần cơm gà trung bình chỉ 40 ngàn đồng, nhìn chung mức giá khá hợp lý để thưởng thức đặc sản phố Hội. Những hạt cơm vàng nhạt, mềm, thơm ăn kèm với thịt gà giòn, đậm đà chắc chắn sẽ chinh phục bạn.

2. Bánh mì

Đã từ lâu, bánh mì đã là món nhất định phải ăn khi đến Hội An của cả khách Việt lẫn du khách nước ngoài. Có thể nói bánh mì Phượng và bánh mì Madame Khanh chính là những cái tên tiêu biểu nhất cho bánh mì Hội An với các loại nhân đa dạng, sốt ăn kèm đặc sắc.

Trong chiếc bánh mì Hội An, bạn sẽ bắt gặp đủ loại thịt, chả, jam bong, pate, sốt tự làm, ớt, các loại rau thơm làng Trà Quế. Tất cả tạo nên chiếc bánh hoàn hảo mà khó có thể tìm kiếm ở đâu khác ngoài Hội An. Một chiếc bánh mì trung bình giá chỉ khoảng 20 ngàn, nhưng cũng đủ để bạn có một bữa lửng dạ. Ngon, bổ, rẻ, chẳng có lý do gì để bạn bỏ qua món bánh mì khi đến Hội An cả.

3. Thịt nướng cuốn bánh tráng

Hội An có hàng chục thứ quà để thỏa mãn tín đồ ẩm thực, nhưng nói đến quà chiều, không gì qua mặt được thịt xiên nướng. Tầm chiều khi nắng đã bớt gắt, gió từ sông đã làm dịu bớt cái oi nóng, ra gần chùa Cầu gọi chục xiên thịt nướng mà lai rai thì không có gì bằng.

Những xiên thịt nóng hổi được dọn kèm bánh tráng và rau sống. Nếu muốn ăn thong thả, bạn gỡ thịt rồi cuốn kèm bánh tráng, rau sống ăn vừa đỡ ngán, vừa mát ruột. Còn nếu không, cứ việc cầm cả xiên thịt còn đang nóng, xèo xèo mỡ sôi vì vừa nhấc khỏi than hồng mà "chén", có thể bỏng miệng đấy, nhưng vị ngon thì có lẽ chẳng cần phải bàn cãi nhiều.

Một xiên thịt nướng trung bình giá chỉ khoảng 5 ngàn đồng và gần khu chùa Cầu có rất nhiều gánh thịt nướng.

4. Cao lầu

Đến Hội An, nhất định phải ăn cao lầu - món ăn được xem là đặc sản trong số những đặc sản của phố Hội. Cao lầu được làm vô cùng công phu, trong đó nước làm cao lầu phải là nước giếng Bá Lễ. Cao lầu không cần nước lèo, nhưng thay vào là thịt xíu, nước xíu, tép mỡ. Để làm thịt xíu người ta chọn thịt đùi heo nạc, ướp gia vị và ngũ vị hương.

Còn tép mỡ cũng là một nguyên liệu phụ khác lạ, trước làm bằng da heo chiên giòn, nay thay bằng bột làm sợi cao lầu. Ngoài ra để cho món cao lầu thêm hương vị, người ta còn thêm đậu phộng rang giã nhỏ, sau đó rưới nước sốt khi làm xá xíu rưới lên. Một số quán cao lầu ngon có thể kể đến như Thanh cao lầu hay cao lầu Bà Bé...

5. Cháo vịt và gỏi vịt

Nếu đã đi Hội An quá nhiều và đã phần nào chán ngán với những thịt nướng, chè, bánh của phố Hội, lần này hãy làm mới hành trình của mình món gỏi vịt. Gỏi vịt Hội An gồm thịt vịt, gan, cật, đu đủ nạo, rau thơm, dưa chuột trộn cùng nước mắm tự pha. Phần gỏi nhiều rau với những lát thịt vịt mềm, thơm, thấm đẫm vị chua, cay, mặn, ngọt đúng là lựa chọn quà chiều hợp lý.

Món cháo vịt thì được nấu bằng nước vịt luộc với thịt vịt chặt, tiết. Một phần cháo vịt trung bình khoảng 15 đến 25 ngàn. Còn một phần gỏi đầy đặn trung bình cũng chỉ khoảng 40, 50 ngàn. Nếu mê nhiều đạm, bạn còn có thể gọi thêm một đĩa vịt luộc ăn riêng. Những con vịt quê làm sạch, ăn vừa thơm, vừa ngọt sẽ là trải nghiệm ẩm thực thú vị ở Hội An.

Một số quán gỏi, cháo vịt có thể tham khảo như hàng cháo vịt của bà Sắt trong chợ Hội An hay cháo vịt chị Hồng trên đường Cửa Đại.

6. Bánh bao, bánh vạc

Đến Hội An mà chưa thưởng thức món bánh bao, bánh vạc là chưa hưởng được cái vị đặc trưng của món ăn phố Hoài. Bánh bao, bánh vạc Hội An được làm rất cầu kỳ từ phần chọn gạo, làm nhân cho đến nặn bánh.

Bánh quai vạc còn có tên gọi khác là bánh bông hồng trắng. Đĩa bánh với những chiếc nho nhỏ, xinh xinh tựa như đóa hồng trắng được điểm xuyết chút màu xanh của rau, chút đỏ hồng của ớt đã khơi gợi trí tò mò của không ít du khách.

Bánh được ăn kèm nước mắm pha có đủ 3 vị cay, mặn, ngọt. Những chiếc bánh xinh xẻo có vị ngọt của nhân thịt tôm, dai giòn của vỏ bánh, thơm của hành phi, cay cay, mặn mặn của ớt và nước mắm hấp dẫn đến mức đã nếm một lần rồi sẽ rất khó quên.

7. Kem ống

Nếu ai đã từng thử qua kem ống Hội An, hẳn sẽ rất thích thú với cảm giác lành lạnh cũng như vị ngọt ngào tan dần nơi đầu lưỡi. Kem được làm trong những ống nhôm tròn nhỏ nên được gọi là kem ống (hay kem que).

Nhờ độ ngọt thanh nhẹ vừa miệng, không tạo cảm giác ngán nên kem ống dễ dàng "lấy lòng" cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Kem ống hiện này có khá nhiều vị như sô cô la, sữa dừa, dâu, sầu riêng... Mấy năm gần đây, những kem ống ở Hội An ngày càng nhiều với giá trung bình chỉ khoảng 5 ngàn đồng.

