Cách làm bánh mì gối trắng ngon, không cần máy nhồi bột

1. Nguyên liệu làm bánh mì gối

- 120ml nước

- 20g đường

- 200g bột bánh mì (bột mì số 13)

- 5g men khô

- 15ml dầu ăn

- 2 g muối

2. Cách làm bánh mì gối trắng ngon, đơn giản

Bước 1: Hòa tan 20g đường trong cốc nước ấm, sau đó cho 5g men khô vào ngâm. Sau 15 phút nếu thấy cốc sủi bọt, men đóng mảng như gạch cua thì men đã đạt.

Bước 2: Cho 15ml dầu ăn, 2g muối và men đã ngâm khuấy đều trong âu sạch. Chia 200g bột thành 3 phần bằng nhau. Rây từ từ mỗi phần bột vào âu. Lấy muỗng khuấy đều cho bột quyện vào nước rồi mới rây tiếp phần bột tiếp theo.

Bước 3: Kỹ thuật nhồi bột:

Nhồi bột là phần quan trọng nhất khi làm các loại bánh mì. Nhồi bột đúng cách giúp bánh mì dai,dẻo, thơm, ruột mềm rất ngon.

Cách 1: Nhồi bột bằng máy: Công việc đơn giản đó là ấn nút và nhồi bột trong vòng 15 phút, đến khi khối bột không dính tay, dai là được.

Cách 2: Nhồi bột bằng tay:

- Đổ bột ra mặt phẳng được phủ bằng một lớp mỏng bột khô, trong quá trình nhồi bột tránh cho quá nhiều bột khô vì sẽ làm cứng bột.

- Dùng tay gấp bột 3-4 lần sau mục đích để làm vỡ những hạt bột mì bị vón cục.

- Sau đó dùng mu bàn tay giữ một đầu bột, tay kia ấn và miết bột ra thật xa. Cứ lặp đi lặp lại khoảng 2 - 3 phút.

- Tiếp theo xoay bột ra một góc khác và lặp lại hai bước trên.

- Có thể đập bột mạnh xuống mặt bàn để kiểm tra xem bột đạt chưa. Nếu nhồi bột đúng cách thời gian nhồi sẽ từ 10-15 phút. Khi bột đạt sẽ không dính tay, khi kéo bột thành một màng mỏng không bị rách.

Bước 4: Ủ bột lần 1:

- Xoa một lớp dầu ăn lên âu ủ bột, lăn bột trong âu để lớp bột được phủ một lớp dầu ăn. Đậy âu bột bằng khăn ẩm. Sau đó ủ bột ở nhiệt độ trong khoảng từ 20-30 phút.

- Bột ủ đạt là khi bọt nở gấp 2,5 lần, ấn tay xuống mặt bột tạo thành 2 lỗ rỗng là đạt. Nếu mặt bột đàn hồi lại là bột chưa ủ đủ.

Bước 5: Tạo hình bánh:

Sau khi bột ủ đạt, dùng tay nhồi bột nhẹ nhàng trong 1-2 phút để ép khí ra hết. Để bột nghỉ 5 phút sau đó cán và gấp bột tạo thành khối hình chữ nhật vừa với khuôn chữ nhật nướng bánh mì gối. Thoa một lớp dầu ăn trên khuôn bánh trước khi cho bánh vào khuôn ủ lần 2.

Bước 6: Ủ bột lần 2:

- Ủ bột ở nhiệt độ phòng đến khi bột nở gấp đôi là đạt. Nếu nhiệt độ phòng thấp có thể ủ bằng lò nướng. Bật lò nướng ở 150 độ c khoảng 4 phút rồi tắt, sau đó đặt một cốc nước sôi để duy trì độ ẩm trong lò, đưa khuôn bột vào ủ.

Bước 7: Nướng bánh:

- Làm nóng lò nướng trước khoảng 15 phút, để 170 độ C. Sau đó cho khay bánh vào, nướng ở 170 - 180 độ C trong từ 25-30 độ C. Nướng đến khi mặt bánh vàng là được. Nếu mặt bánh vàng sớm có thể dùng giấy bạc che lại mặt bánh.

- Để bánh nguội hẳn mới cắt lát, cho vào túi và bảo quản trong tủ lạnh. Khi thưởng thức có thể nướng lại bánh hoặc làm nóng bằng lò vi sóng. Ăn với mứt và các loại thịt hay làm bánh sandwich đều ngon.

3. Bí quyết làm bánh mì gối trắng ngon

- Bột ủ không nở do men bị hỏng.

- Bột ủ có mùi chua, mùi của rượu do bỏ quá nhiều men.

- Bột bị cháy và ruột vẫn chưa chín: Do nhiệt độ nướng chưa phù hợp, có thể lửa trên quá cao và lửa dưới lại thiếu nhiệt.

- Bột nhồi mãi vẫn lổn nhổn vì bánh chưa được nhồi đúng cách.

- Có thể áp dụng kỹ thuật nhồi bột trên với tất cả các loại bánh mì.

Theo Khám phá