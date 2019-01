Bữa tiệc sang chảnh và ngon chuẩn vị tại 4 nhà hàng món Tây ở Sài Gòn

Inter Nos: Tọa lạc tại khu vực Thảo Điền, nhà hàng món Italy này gây ấn tượng với du khách nhờ không gian sang trọng với nhiều ô cửa kính bao quanh. Đến đây, bạn đừng bỏ lỡ loạt món ăn được làm từ những nguyên liệu tươi ngon, cao cấp đủ sức chinh phục mọi vị giác khó tính. Ảnh: Oivietnam.

Au Lac Do Brazil: Nhà hàng chuyên phục vụ các món Brazil này được lấy cảm hứng từ chuyến du lịch của chị chủ quán. Nơi đây có nhiều món ăn đặc trưng thuộc các vùng miền ở xứ sở samba sôi động. Au Lac Do Brazil có hai hình thức phục vụ, gọi món và buffet. Xúc xích Calabrian, Bò XIXO, mông bò D-rump, ba chỉ xông khói cuộn măng tây, u bò Cupim, sườn bò nướng Costelão... là những món ăn trong thực đơn chinh phục vị giác của nhiều thực khách. Địa chỉ: Pasteur, quận 3. Ảnh: Au Lac Do Brazil.