Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm 583 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Sáng 7/12, trao đổi với PV, ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong đêm 27, rạng sáng 28/11, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung 583 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc và Nhật Bản về nước để phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó có 293 công dân từ Hàn Quốc, 290 công dân từ Nhật Bản về nước được nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, vận chuyển về cách ly tập trung tại Khách sạn FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa. Qua lấy mẫu xét nghiệm 583 công dân trên đã có kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Đồng thời ông Trương khuyến cáo người dân từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hóa hãy thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất, đồng thời phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Sầm Sơn, tại địa điểm cách ly đã được chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị để bảo đảm cho công dân cách ly trong 14 ngày theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Hằng ngày Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn bảo đảm công tác kiểm tra sức khỏe cho các công dân; kiểm tra giám sát từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến thức ăn, bảo đảm bữa ăn an toàn cho các công dân cách ly.

Từ ngày 08/11 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh 2.392 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và đang được theo dõi, quản lý chặt chẽ tại các cơ sở cách ly của địa phương theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện gửi các ban, ngành chức năng về việc tăng cường giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế; trong đó: Khuyến cáo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…, đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho những người có nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải rà soát bổ sung phương án cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức liên quan không thực hiện đúng quy trình cách ly làm lây nhiễm bệnh...

