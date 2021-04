Phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam "thấp tương đương" khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh

Tính đến ngày 8/4, sau một tháng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, tất cả các trường hợp tiêm vaccine AstraZeneca đều an toàn do Việt Nam áp dụng quy trình tiêm chủng an toàn. Bộ Y tế khẳng định như vậy chiều 8/4.



Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp đông máu và huyết khối xảy ra sau khi tiêm

Vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Quyết định số 983/QĐ-BYT ngày 1/2.

Vaccine này đã được cấp phép sử dụng tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và là 1 trong 3 vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông qua chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 15/2.

Từ ngày 8/3, vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca chính thức được tiêm chủng tại Việt Nam với 3 địa phương đầu tiên triển khai là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Dương.

Đến hết ngày 7/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cho 55.151 người tại 19 tỉnh, thành phố, bao gồm: các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương.

Trong quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất tại Việt Nam, hệ thống giám sát tiêm chủng đã ghi nhận khoảng 33% các trường hợp phản ứng nhẹ thông thường như đau, đỏ tại chỗ tiêm, mệt mỏi, sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn.

"Các dấu hiệu này tự khỏi trong 1-2 ngày sau tiêm và người được tiêm không cần điều trị. Đây là dấu hiệu bình thường gặp phải không chỉ ở vaccine phòng COVID-19, mà còn ở các loại vaccine phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm khắc như sởi, ho gà, uốn ván…" - Bộ Y tế thông tin.

Hệ thống giám sát cũng ghi nhận có khoảng 1‰ (một phần nghìn) trường hợp có phản ứng quá mẫn sau tiêm, được xử trí đúng theo quy định, sức khỏe của những người này đều đã ổn định, trở lại đi làm sau 1-2 ngày theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Những số liệu ghi nhận phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca tại Việt Nam trong 1 tháng ​qua thấp tương đương so với những số liệu do nhà sản xuất cung cấp. Đặc biệt, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị đông máu và huyết khối xảy ra sau khi tiêm chủng.

Quy trình tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam được triển khai bài bản, khác biệt so với các nước



Với phương châm "Tiêm đến đâu an toàn đến đó", quy trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam được triển khai bài bản và có sự khác biệt so với các nước khác trên thế giới, kể cả các nước tiên tiến.

Đó là công tác bảo đảm an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam luôn đặt lên hàng đầu; tuân thủ chặt chẽ từng khâu, từng bước tại tất cả các cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 phải bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực; thực hiện khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; người đi tiêm vaccine phải ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm để theo dõi tình hình sức khoẻ; được hướng dẫn tiếp tục theo dõi ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi tiêm; công tác cấp cứu đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng luôn sẵn sàng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm chủng.

Đồng thời với quá trình tiêm chủng, thông tin tiêm chủng của người đi tiêm được cập nhật, lưu trữ đầy đủ, hệ thống trong phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử, tiến tới quản lý và cấp chứng nhận điện tử tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam, kết nối với thế giới.

WHO khuyến cáo các nước tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19 của AstraZeneca



Mới đây, các cơ quan báo chí thông tin châu Âu ghi nhận một số trường hợp sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca có liên quan đến tình trạng đông máu, huyết khối. Những thông tin này gây tâm lý gây hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người chần chừ hoặc hủy bỏ lịch tiêm chủng; ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bao phủ của vaccine tại mỗi khu vực, quốc gia cũng như toàn cầu.

Đặc biệt, khi một số quốc gia châu Âu dừng tiêm vaccine, số ca mắc COVID-19 ở các nước này tăng trở lại như Đức, Pháp…

Theo khuyến cáo của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) và WHO, trường hợp xuất hiện tình trạng giảm tiểu cầu và huyết khối tĩnh mạch có liên quan đến tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca là "rất hiếm gặp"; trong khi lợi ích của việc tiêm vaccine của AstraZeneca mang lại trong việc bảo vệ mỗi cá nhân và cả cộng đồng trước dịch COVID-19 lớn hơn rất nhiều so với những rủi ro rất hiếm gặp nói trên.

Do vậy, WHO khuyến cáo các nước tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19 của AstraZeneca để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng COVID-19 trong cộng đồng và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp chủ động, hiệu quả nhất để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân cần bình tĩnh, tích cực và chủ động thực hiện các khuyến cáo



​Trên cơ sở khuyến cáo của WHO và thực tiễn kết quả triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca tại Việt Nam trong 1 tháng qua, Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tích cực và chủ động thực hiện các khuyến cáo của các chuyên gia y tế, các cơ quan chuyên môn về tiêm vaccine phòng COVID-19.

Khi đến lượt mình được tiêm vaccine COVID-19, hãy đến các cơ sở tiêm chủng của địa phương để được tiêm chủng, theo dõi sức khoẻ, thông tin cho nhân viên y tế về các phản ứng sau tiêm.

"Ý thức và hành động của mỗi người sẽ chung tay, góp sức đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như hội nhập với quốc tế" - Bộ Y tế kêu gọi.

Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với WHO, các tổ chức quốc tế và các cơ quan chuyên môn để xác thực thông tin khoa học, chính xác về sự liên quan giữa vaccine và những phản ứng nặng sau tiêm chủng, nhất là những trường hợp xuất hiện tình trạng đông máu và huyết khối sau tiêm vaccine; thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm người dân Việt Nam được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, góp phần vào thành công của cuộc chiến chống COVD-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Võ Thu