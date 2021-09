Bản tin COVID-19 ngày 16/9: 10.489 ca mới tại Hà Nội, TP HCM và 35 tỉnh

Bộ Y tế tối 16/9 cho biết, trong 24 giờ qua Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.482 ca ghi nhận trong nước tại 37 tỉnh, thành phố, trong đó có 6.537 ca trong cộng đồng.

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (5.735), Bình Dương (2.998), Đồng Nai (567), Long An (281), Kiên Giang (198), An Giang (126), Tiền Giang (81), Cần Thơ (60), Tây Ninh (58), Quảng Bình (43), Khánh Hòa (37), Đồng Tháp (33), Bình Phước (30), Bà Rịa - Vũng Tàu (29), Bình Thuận (29), Đắk Lắk (26), Bình Định (22), Hà Nội (15), Quảng Ngãi (14), Ninh Thuận (12), Hậu Giang (10), Cà Mau (9), Phú Yên (9), Đắk Nông (8 ), Bến Tre (7), Sóc Trăng (7), Bạc Liêu (7), Quảng Nam (6), Thanh Hóa (6), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thừa Thiên Huế (3), Gia Lai (2), Đà Nẵng (2), Bắc Ninh (1), Hưng Yên (1), Lâm Đồng (1)

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 434 ca, Bình Dương giảm 230 ca, Đồng Nai giảm 241 ca, Long An giảm 143 ca, Kiên Giang tăng 15 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.347 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 656.129 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm).

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (320.823), Bình Dương (169.073), Đồng Nai (37.736), Long An (29.570), Tiền Giang (12.642).



Về điều trị, tiêm chủng

Trong ngày có 10.901 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 423.551

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó có 885 ca thở máy xâm lấn và 32 ca đang chạy ECMO.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 234 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (160), Bình Dương (46), Long An (10), Tiền Giang (6), Nghệ An (3), Tây Ninh (2), Bến Tre (2), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Cà Mau (1), Hà Nội (1). Tiền Giang và Kiên Giang bổ sung 5 ca tử vong lên hệ thống.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 256 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Về tiêm chủng, trong ngày 15/9 có 715.550 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 32.296.517 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.307.653 liều, tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều.

Những hoạt động y tế trong ngày

- Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng hợp các hướng dẫn về cách ly y tế, đúc kết các bài học kinh nghiệm, các vấn đề liên quan trong thực tiễn triển khai và phổ biến đến các địa phương.



- Tiếp tục xây dựng Hướng dẫn lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới đối với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

- TP. Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo phương châm "triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp trên từng địa bàn cụ thể" từ ngày 16/9 đến hết ngày 30/9.

- TP. Hà Nội:

+ Cho phép 19 quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội được mở lại một số dịch vụ kinh doanh từ 12 giờ ngày 16/9, bao gồm văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

+ Triển khai nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến của Trung tâm Công nghệ Phòng, chống COVID-19 quốc gia trong việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên toàn thành phố.

Võ Thu