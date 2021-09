Bản tin COVID-19 ngày 16/9: 10.585 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP HCM và 32 tỉnh

Tối 15/9, Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước tại 34 tỉnh, thành phố trong đó có 5.823 ca trong cộng đồng.

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (5.301), Bình Dương (3.228), Đồng Nai (808), Long An (424), Kiên Giang (183), Tiền Giang (93), An Giang (59), Quảng Bình (58), Cần Thơ (53), Tây Ninh (48), Đồng Tháp (45), Khánh Hòa (33), Bình Định (31), Bình Phước (27), Đắk Nông (26), Bình Thuận (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (14), Hà Nội (14), Bạc Liêu (13), Cà Mau (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (9), Đà Nẵng (9), Bến Tre (9), Ninh Thuận (8 ), Thanh Hóa (7), Vĩnh Long (3), Hưng Yên (3), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Bắc Ninh (1), Lâm Đồng (1).



Đây là ngày thứ 5 liên tiếp giảm số ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 87 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 1.011 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca, Đồng Nai tăng 31 ca, Long An tăng 45 ca, Kiên Giang tăng 26 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.621 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 645.640 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.562 ca nhiễm).

Tính riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 641.244 ca, trong đó có 409.876 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (315.088), Bình Dương (166.075), Đồng Nai (37.169), Long An (29.289), Tiền Giang (12.561).

Về điều trị, tiêm chủng

Trong ngày, có 14.189 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 412.650. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008 ca, trong đó có 877 ca thở máy xâm lấn và 36 ca chạy ECMO.

Cũng trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 250 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).



Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 261 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Về tiêm chủng, trong ngày 14/9 có 866.668 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

Những hoạt động y tế trong ngày

- Bộ Y tế tham dự cuộc họp của Phó Thủ tướng với các Chuyên gia Tổng hội Y học Việt Nam về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

- Bộ Y tế dự thảo Hướng dẫn lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới đối với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

- Bộ Y tế có Công điện số 1409/CĐ-BYT gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

- TP. Hồ Chí Minh: Sở Y tế TP. HCM có công văn nhắc nhở các điểm tiêm trên địa bàn thành phố không được từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ở địa phương khác; yêu cầu UBND TP Thủ Đức và quận, huyện duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có; tiếp tục huy động lực lượng thực hiện đảm bảo công suất khoảng 200 - 250 mũi tiêm/ngày/đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ kế hoạch.

- Tỉnh Bình Dương: UBND TP. Dĩ An ban hành văn bản về việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

- Tỉnh Ninh Thuận: UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các địa phương và sở, ngành liên quan khẩn trương xét nghiệm tầm soát với tỷ lệ từ 50% trở lên đối với người lao động ở huyện Ninh Phước đang làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất có số lượng lao động lớn.

- Tỉnh Thanh Hóa: Từ 0h ngày 15/9, thành phố Thanh Hóa dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, trừ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (thành phố Thanh Hóa) và các vùng có nguy cơ cao từ "ổ dịch" này. Bên cạnh đó, các huyện Nông Cống, Nga Sơn cũng sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, trừ một số nơi đang có người nhiễm hoặc có nguy cơ lây nhiễm SAR-CoV-2 cao.

- Tỉnh Bình Định: Phong tỏa trong 48 giờ, từ 0h ngày 16/9 đối với 5 phường gồm: Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa.

