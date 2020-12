Nhiều người dân Thủ đô vẫn lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại cổng các trường đại học như Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại Giao, Đại học Ngoại ngữ... vào các giờ cao điểm tập trung đến hàng nghìn sinh viên. Tuy nhiên, số sinh viên thực hiện việc đeo khẩu trang gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trao đổi nhanh với PV, đa phần các sinh viên đều nêu lý do của việc không đeo khẩu trang là do tâm lý đã cảm giác an toàn trước COVID-19. Một số sinh viên khác nêu lý do "bỏ quên" do vội đi học sớm. Không chỉ tại cổng các trường đại học mà ngay cả các quán trà đá vỉa hè, khách hàng lẫn người bán hàng cũng đều không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn với dịch bệnh. Điều này không chỉ gây ra sự khó khăn trong công tác kiểm soát dịch mà còn trở thành nỗi bức xúc chung của cộng đồng.

Đáng chú ý, trong công điện khẩn mới đây (3/12), Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã nêu rõ về việc tăng cường kiểm soát, thực hiện triển để các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu lực lượng Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng các quận, huyện, thị xã kiểm soát, xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới cũng như diễn biến mới tại Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 03/12, Việt Nam vẫn đang có 16.582 ca cách ly tại các bệnh viện, cơ sở cách ly và tại nhà. Việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân không phải là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà là của chính mỗi người dân để bản thân an toàn trong dịch bệnh.

Các quán trà đá vỉa hè là nơi thường có đông người tụ tập, khoảng cách ngồi rất sát nên việc không đeo khẩu trang rất dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, mất an toàn y tế.

Tại một quán trà đá trước cổng Chùa Láng, hầu hết khách hàng lẫn chủ quán đều không đeo khẩu trang.

Hình ảnh sinh viên "bỏ quên" khẩu trang ở nhà khi trên đường đến trường.

Cảnh các quán trà đá vỉa hè sau cổng Bệnh viện Nhi TƯ Trung ương với nhiều người dân đang tụ tập, không đeo khẩu trang.

Dọc các tuyến đường tập trung đông trường đại học, hầu hết các sinh viên đều không đeo khẩu trang khi di chuyển đến trường.

Trước cổng trường Đại học Ngoại thương, số sinh viên chấp hành đeo khẩu trang chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Huy Hoàng