Nghệ An: Nhói lòng 4 đứa trẻ tội nghiệp đội khăn tang, ngơ ngác gọi bố

4 cháu nhỏ con của anh Phương khóc thét gọi bố khiến ai cũng nghẹn ngào, xót xa.

Chiều 3/1, ông Thái Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, chiều hôm nay, gia đình, thôn xóm, chính quyền địa phương đã tiến hành mai táng cho 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra chiều ngày 2/1/2021 tại công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An là anh Trần Duy Hiếu và Phạm Văn Phượng (xã Vĩnh Thành).

Ngay từ đầu giờ chiều, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng rất đông người thân, hàng xóm đến động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân Phạm Văn Phượng (SN 1974, trú xóm Phì Bắc, xã Vĩnh Thành).

Trong dòng người nghẹn ngào đưa tiễn, hình ảnh 4 cháu nhỏ là con của anh Phượng khóc thét gọi bố lạc giọng khiến ai cũng nghẹn ngào, xót xa.

Bà Nguyễn Thị Hoa nghẹn ngào trong nước mắt.

Bà ngoại mẹ vợ anh Phượng là bà Nguyễn Thị Hoa lau vội dòng nước mắt chua xót nói: “Nó (nạn nhân Phượng - PV) là người hiền lành và chăm chỉ lắm, vì ở nhà không có việc ổn định nên đã theo anh em trong xóm tham gia tổ thợ để kiếm tiền về nuôi vợ con. Giờ nó ra đi không biết vợ con sẽ sống như thế nào đây nữa?”.

Kể từ lúc hay tin chồng gặp nạn, chị Trần Thị Hiền (SN 1984, vợ anh Phượng) không còn đứng vững. Giữa đám tang mịt mù khói hương, chị Hiền khóc thảm thiết: “Anh ra đi như vậy mẹ con em phải sống như thế nào đây, 4 đứa con còn quá nhỏ anh ơi!”.

Người nhà anh Phượng kể, 2 vợ chồng anh Phượng cưới nhau đã được 10 năm, dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng 2 vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng nuôi 4 đứa con. Hàng ngày, anh Phượng theo anh em, bạn bè đi làm thuê, còn chị Hiền ở nhà chăm lo ruộng vườn, tần tảo nuôi con nhỏ.

"Gia đình chú Phượng nghèo lắm, mùa đông lạnh như thế này mà mẹ con đang phải ngủ dưới đất. Giờ đây ước mơ giản dị của 2 vợ chồng là làm một mái nhà nhỏ để che mưa, che nắng sẽ không bao giờ thực hiện được nữa", một người thân nói trong nước mắt.

Chị Trần Thị Hiền (vợ anh Phượng) không còn đứng vững vì nỗi mất mát quá lớn.

Trước đó, vào sáng 3/1, gia đình, bạn bè và thôn xóm Phi Bắc xã Vĩnh Thành cũng tiễn biệt anh Trần Duy Hiếu (SN 1977). Anh Hiếu là một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại công trình tòa nhà Sở Tài chính Nghệ An.

Được biết gia cảnh anh Hiếu cũng khá khó khăn. Vợ chồng anh Hiếu có 2 con trai, anh Hiếu bị đau khớp mới mổ thay xương năm ngoái nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nợ nần nên anh xin tham gia tổ thợ để kiếm tiền trả nợ. Khi anh Hiếu gặp nạn, vợ anh đang làm phụ hồ ở Hà Nội, còn con trai đầu làm công nhân ở Bình Dương chưa về kịp.

“Trưa nay (3/1), đại diện Sở Tài chính, Liên đoàn lao động tỉnh và huyện Yên Thành đã về chia buồn và động viên các gia đình nạn nhân. Hiện chúng tôi đang kêu gọi các tổ chức đoàn thể, cá nhân trên địa bàn giúp đỡ gia đình 2 nạn nhân sớm vượt qua khó khăn trước mắt”, ông Thái Huy Hoàng cho hay.

Ngoài 2 nạn nhân trên, nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ tai nạn lao động quê ở xã Nhân Thành (huyện Yên Thành) là ông Đặng Minh Cung (SN 1958, trú xóm Trung Hồng).

Chủ tịch UBND xã Nhân Thành Nguyễn Sỹ Tùng cũng cho biết, chiều nay (3/1), gia đình và bà con lối xóm đã tiến hành lễ mai táng cho ông Cung.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 13h30’ ngày 2/1, tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An trên Đại lộ V. Lê Nin, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (đứt thang cáp vận thăng công trình) khiến 3 người tử vong, 8 nạn nhân khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Được biết, công trình trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An thiết kế có 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với diện tích xây dựng 965m2 do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư; Đơn vị thị công là Công ty CP cơ giới và xây lắp 171; Tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

