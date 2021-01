Vụ rơi thang cuốn tại công trình xây dựng ở Nghệ An: 3 người tử vong

Sáng 3/1, Phòng LĐTB&XH huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trong vụ tai nạn rơi cầu thang cuốn ở công trình tại TP Vinh có 3 công nhân trú trên địa bàn huyện tử vong.



"Phòng đang làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tai nạn đột xuất 5,4 triệu đồng cho mỗi gia đình bị nạn. Đồng thời, hỏi thăm, chia sẻ mất mát đối với gia đình các nạn nhân" – lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện nói.

Nhiều công nhân bị nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Ba nạn nhân tử vong trú địa bàn huyện Yên Thành gồm: ông Đặng Minh Cung (SN 1958, trú xã Nhân Thành), ông Trần Công Hiếu (SN 1977) và ông Phạm Đức Phượng (SN 1974) cùng trú xã Vĩnh Thành. Nguyên nhân dẫn đến các nạn nhân tử vong là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng.

Sau vụ tai nạn, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các công nhân bị nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Như đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h45 ngày 2/1 tại công trình xây dựng trụ sở tòa nhà Sở Tài chính (nằm bên đại lộ Lê Nin). Thời điểm này, 11 công nhân đứng trong thang cuốn di chuyển lên tầng cao của tòa nhà 9 tầng. Khi thang đến khu vực tầng 7 thì bất ngờ rơi xuống khiến nhiều người gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được thông tin, Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu 115 (Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An) đã bố trí 10 xe cứu thương cùng trang thiết bị cần thiết nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các y, bác sĩ sơ cấp cứu ngay tại hiện trường và khẩn trương vận chuyển 8 nạn nhân về bệnh viện cấp cứu. 3 nạn nhân chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Các nạn nhân hầu hết bị đa chấn thương.

Các bệnh nhân bị đa chấn thương đã được băng bó, cầm máu, cố định bằng nẹp… trước khi nhân viên y tế đưa bệnh nhân đi chụp phim, siêu âm và xét nghiệm máu…

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tân, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết chiều 2/1 bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ thang thi công bị rơi xuống đất. Tuy nhiên, 2 nạn nhân không qua khỏi, 1 công nhân còn lại được tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà.

Được biết, chiếc thang gặp sự cố lắp đặt từ tháng 9/2020 và đã được kiểm định. Sức tải của thang hơn 1 tấn đủ sức chở 11 người. Nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố được xác định trục của thang bị gãy khiến thang rơi tự do. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra để có kết luận cuối cùng.

V. Đồng