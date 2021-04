Hôm nay, Quốc hội bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ và họp phiên bế mạc

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV, sáng 8/4 Quốc hội nghe UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.



Sau khi thực hiện quy trình trên, Thủ tướng báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH; Phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chiều nay, Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV sẽ họp phiên bế mạc.

Sau khi thực hiện xong quy trình trên, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng thời thảo luận tại đoàn về nội dung trên.

Tại phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trước khi họp phiên bế mạc, Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Cuối giờ chiều Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc về các nội dung:

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026).

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Lê Bảo