CSGT TP.HCM phát hiện 6 người trong thùng xe tải

Ngày 18/9, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công An TP.HCM) cho biết đơn vị vừa lập biên bản và bàn giao nam tài xế cùng xe tải và 6 người cho Công an phường An Bình, TP Dĩ An (Bình Dương) xử lý.

CSGT yêu cầu 6 người rời khỏi thùng xe tải. Ảnh: N.A.

Khoảng 10h cùng ngày, Đội CSGT Bình Triệu phát hiện xe tải mang biển số 61LD-016.01 có mã nhận diện “luồng xanh” chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua phường An Bình, TP Dĩ An (Bình Dương) có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

CSGT phát hiện trong thùng xe tải có 6 người là F0 đã khỏi bệnh. Nam tài xế tên Nguyễn Xuân Vũ (38 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết những người trên vừa hoàn thành cách ly tập trung tại một cơ sở cách ly trên địa bàn phường An Bình (TP Dĩ An) và nhờ chở về địa phương để khai báo y tế.

Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản tài xế lỗi Chở người trong thùng xe tải trái quy định.

Đồng thời, CSGT cũng bàn giao xe tải và những người trên cho Công an phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương) xử lý.

