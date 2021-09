Chủ tịch phường đăng Facebook loan tin giãn cách xã hội khiến dân đổ xô đi tích trữ thực phẩm

Hôm nay, ngày 18/9, lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết trên Tuổi Trẻ Online, đã nhắc nhở chủ tịch UBND phường Thống Nhất Đinh Quốc Hùng về việc sử dụng mạng xã hội Facebook thông tin không đúng về việc thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương.



Vụ việc xảy ra vào ngày 16/9 vừa qua, do ghi nhận 19 ca Covid-19 trong cộng đồng từ cơ sở thu mua sầu riêng Lan Tươi (phường An Lạc) nên UBND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức họp, thống nhất đề xuất tỉnh áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình này, chiều ngày 16/9, ông Phạm Phú Lộc, Chủ tịch thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã ký tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh Đắk Lắk để huyện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa có ý kiến.

Người dân ở thị xã Buôn Hồ đi mua nhu yếu phẩm vào chiều tối 16/9. Ảnh: Tiền Phong

Đáng nói, sau khi có thông tin xin ý kiến giãn cách xã hội, mặc dù chưa có quyết định đồng ý từ tỉnh, ông Đinh Quốc Hùng, Chủ tịch phường Thống Nhất đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "18h ngày 16/9/2021 áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn thị xã. Mọi người không tập trung để mua tích trữ thực phẩm nhé".

Ngay sau khi nội dung trên được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dân ở Thị xã Buôn Hồ đã chia sẻ chóng mặt và đổ xô đi mua nhu yếu phẩm tích trữ. Sau đó, lãnh đạo thị xã Buôn Hồ phải nhắc nhở, yêu cầu ông Hùng gỡ thông tin.

Dòng trạng thái ông Hùng đăng tải khiến nhiều người dân bị hoang mang

Ngay trong chiều tối 16/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Phú Lộc xác nhận, đã yêu cầu ông Đinh Quốc Hùng, Chủ tịch phường Thống Nhất gỡ bài viết đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, chỉ trong 2 ngày 15 và 16/9, trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp ghi nhận 2 chùm ca bệnh trong cộng đồng với 42 trường hợp mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây.

Đến chiều 17/9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 6 xã, phường của thị xã Buôn Hồ, gồm: An Lạc, Đạt Hiếu, Thiện An, Thống Nhất, Đoàn Kết và An Bình.

Các địa phương còn lại áp dụng theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Minh Minh (Trí Thức Trẻ)

