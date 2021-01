Người mua vàng lỗ 1,6 triệu/lượng sau hai ngày

Thị trường kim loại quý thế giới đã khép lại tuần giao dịch trọn vẹn đầu tiên của năm 2021 với phiên giảm mạnh 8/1 (đêm qua theo giờ Việt Nam).

Trong đó, giá vàng vật chất trên sàn Kitco giảm tới 63,8 USD /ounce (3,3%), rơi một mạch từ vùng 1.913,8 USD xuống đóng cửa ở 1.850 USD /ounce. Đây là phiên giảm mạnh nhất của kim loại quý trong gần 4 tháng qua, hiện giá mặt hàng này cũng đã giảm về mức thấp nhất một tháng.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cũng bị bán tháo liên tục trong cả phiên 8/1 đêm qua và đóng cửa ở mức 1.850 USD , giảm tương ứng gần 64 USD /ounce.

Trên sàn Comex, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 ghi nhận biến động mạnh nhưng chủ yếu là xu hướng bán bằng mọi giá của nhà đầu tư khiến giá giảm hơn 67 USD (3,5%), hiện cố định ở mức 1.846,4 USD /ounce.

Trong phiên đêm qua, nhiều nhà giao dịch và chuyên gia phân tích hoang mang về mức độ bán tháo của tất cả kim loại quý trên thị trường. Các chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng giảm gần 64 USD đêm qua là do trái phiếu chính phủ Mỹ gia tăng lợi suất.

Niềm tin vào lợi tức tiềm năng cao hơn từ trái phiếu được xem là lý do để các nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn phân bổ từ kim loại quý sang loại tài sản an toàn hơn là trái phiếu.

Ngoài ra, giá vàng giảm mạnh đêm qua còn có tác động từ đồng USD tăng giá trị. Trong đó, đồng USD đêm qua cũng tăng ròng 0,3%, hiện cố định ở mức 90,05 điểm. Tuy vậy, chỉ số vàng KGX trên sàn Kitco chỉ ra, trong mức giảm gần 64 USD của kim loại quý, đồng USD tăng giá chỉ đóng góp vào khoảng 5 USD mức giảm, còn lại là xu hướng bán tháo với giá thấp của giới đầu tư.

Phiên giao dịch 8/1 đêm qua cũng đánh dấu phiên giảm thứ 2 liên tiếp của kim loại quý thế giới, nếu so với đỉnh 1.960 USD đạt được trong phiên 6/1, giá vàng thế giới hiện đã giảm 5,6%/tuần.

Diễn biến xấu của kim loại quý thế giới cũng tác động mạnh tới giá vàng trong nước cuối tuần này.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,3 - 56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm lần lượt 450.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Nếu so với cùng giờ sáng hôm qua, vàng miếng tại đây đã giảm tới 900.000 đồng giá mua và 720.000 đồng giá bán.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra khu vực Hà Nội sáng nay cũng giảm về mốc 56,02 triệu đồng/lượng, thấp hơn gần 1 triệu đồng so với sáng 8/1. Đà giảm mạnh của vàng miếng 2 phiên cuối tuần này đã cuốn bay toàn bộ mức tăng từ đầu năm 2021.

Đà giảm mạnh cộng với chênh lệch giá hiện tại khiến những người mua vàng ngày 7/1 đến sáng nay đã chịu khoản lỗ 1,6 triệu/lượng, tương đương 2,8% giá trị đầu tư. Tương tự, người mua vàng từ cuối năm 2020 đến nay cũng đang chịu khoản lỗ trên dưới 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

Cũng trong hôm nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,3 - 56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương SJC. So với cuối ngày 8/1, giá vàng tại đây đã giảm 450.000 đồng (mua) và 300.000 đồng (bán). Tuy vậy, so với giờ sáng, giá vàng miếng do PNJ niêm yết cũng giảm trên dưới 800.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,3 triệu/lượng (mua) và 56 triệu/lượng (bán), thấp hơn 400.000 đồng giá mua và 350.000 đồng giá bán so với cuối ngày hôm qua.

Theo Quang Thắng

Zing