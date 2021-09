Thanh Hóa: Không chịu khai báo y tế, 1 đối tượng chống người thi hành công vụ

Theo thông tin từ Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, ngày 06/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hà Minh Đạo (SN 1995) ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước về hành vi chống người thi hành công vụ…

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 05/9, Hà Minh Đạo cùng bố là Hà Minh Lộc (SN 1971) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 36C - 145.62, di chuyển theo hướng từ tỉnh Hòa Bình đi huyện Bá Thước. Khi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thanh Hoá đóng trên địa bàn thôn Biện, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành thì bị tổ công tác đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Đối tượng Hà Minh Đạo tại cơ quan công an

Lúc này, Đạo một mình xuống xe và tiến hành khai báo y tế theo hướng dẫn của tổ công tác, còn ông Lộc không xuống xe mà nhờ Đạo khai báo hộ. Tuy nhiên, do Đạo khai báo chưa đầy đủ thông tin nên tổ công tác đã yêu cầu ông Lộc xuống xe khai báo tiếp.

Trong khi thực hiện khai báo y tế, xe của Đạo dừng đỗ ngay trên lòng đường, gây cản trở các phương tiện giao thông phía sau, đồng chí Trịnh Hùng Hậu - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh (thành viên tổ công tác) yêu cầu Đạo điều khiển xe sát vào lề đường, nhường đường cho các phương tiện phía sau lưu thông.

Hình ảnh chiến sỹ công an đu cánh cửa xe bắt đối tượng vượt chốt

Khi cán bộ Hậu đang giải thích cho Đạo hiểu rõ về trách nhiệm phải thực hiện khai báo y tế thì Đạo đã bỏ chạy ra xe và kéo mạnh cánh cửa xe, làm trúng vào vùng đầu anh Hậu. Lúc này, anh Hậu và một cán bộ khác trong tổ công tác đã kiên quyết giữ cánh cửa không cho Đạo đóng cửa xe nhưng đối tượng này vẫn cố tình điều khiển cho xe bỏ chạy.

Cán bộ công an Hậu đã bám vào cánh cửa xe và liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Đạo vẫn không chấp hành. Khi xe chạy được khoảng 200 mét thì bị tổ công tác truy đuổi, khống chế và bắt giữ. Đồng thời, tổ công tác phối hợp với Công an xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hà Minh Đạo về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngọc Hưng

