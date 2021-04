Nhắn tin đòi "quan hệ" mới trả điện thoại, tên cướp bị cô gái "xử lý" gọn

Được nạn nhân đồng ý với hai yêu cầu trên, Tuấn và Hiệp những tưởng sắp "vớ bở" nhưng không ngờ chị Y. đã trình báo Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn). Khi Tuấn đến quán cà phê nơi hẹn chị Y. để thực hiện "giao dịch" thì bị lực lượng Công an xã Đông Thạnh ập vào bắt quả tang.

Kiểm tra trong túi mang theo người của nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện một con dao và cuộn băng dính.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai, công an đã bắt giữ Hiệp.

Dao và băng keo cùng điện thoại của nạn nhân được tìm thấy trong balo của tên cướp. Ảnh: Đội săn bắt cướp Hóc Môn.

Trước đó, khoảng 20h tối 12/4, chị Y. (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đang đứng bấm điện thoại ở lề đường thì bất ngờ bị Lê Doãn Tuấn lái xe máy chở theo Dương Trần Chí Hiệp áp sát, giật điện thoại của chị Y. rồi rú ga tẩu thoát.

Tiếp đó Hiệp và Tuấn đến một quán cà phê mà cả hai thường xuyên lui tới ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) để cất giấu chiếc điện thoại cướp giật được của chị Y. trong chòi lá của quán.

Hai nghi phạm sau đó vào mạng xã hội nhắn tin với chị Y. nói sẽ cho chuộc lại điện thoại với giá 4 triệu kèm yêu cầu được quan hệ tình dục với nạn nhân. Bọn chúng hẹn địa điểm "giao dịch" tại quán cà phê cất giấu điện thoại.

Do điện thoại chứa nhiều thông tin nên chị Y. vờ đồng ý và báo cho công an. Lê Doãn Tuấn và Dương Trần Chí Hiệp bị Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) tạm giữ sau khi bị bắt quả tang tại quán cà phê để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hương Ly (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật