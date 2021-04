Lạnh người lời khai của kẻ giết chị ruột, cướp tài sản đưa bạn gái đi du lịch

Sáng 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Lâm Trường (SN 1995, trú ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, An Giang) - bị can có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, ngày 7/3, Trường đã ra tay sát hại chị gái ruột của mình để cướp tài sản rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trường khai nhận, bản thân vốn hành nghề cơ khí, đã lập gia đình, có con nhỏ và vừa mới ly hôn vợ. Số tài sản cướp được của chị gái, Trường sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Lê Lâm Trường, kẻ có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nguyên nhân dẫn đến hành vi đầy man rợ của Trường là do ham mê cờ bạc khiến gã lâm vào nợ nần chồng chất nên bị vợ bỏ. Để trang trải số nợ cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân Trường đã nảy sinh ý định giết chị ruột để cướp tài sản.



Ngày 7/3, nhân lúc cha mẹ ruột đi TP.HCM khám bệnh, chỉ có chị gái và con nhỏ ở nhà, Trường dùng gậy sắt đặc dài 40cm đánh nhiều nhát vào đầu chị ruột. Sau đó, Trường bóp cổ nạn nhân đến khi chết hẳn rồi mở tủ, lấy 3,5 cây vàng và hơn 100 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.

Trường bị phát lệnh truy nã

Sau khi sát hại chị ruột, không những không hối hận về hành vi của mình mà Trường còn dùng số tiền cướp được để thể hiện lối sống ăn chơi, trác táng của bản thân.

Trên đường trốn chạy, Trường "thay hình đổi dạng" bằng cách nhuộm tóc đen sang bạch kim, đóng giả làm đại gia lắm tiền nhiều của đang đi du lịch và tán gái.

Sẵn trong túi rủng rỉnh tiền vừa cướp được, hắn di chuyển lên TP.HCM, ra Hà Nội, về Bà Rịa - Vũng Tàu rồi lại quay ra Đà Nẵng. Trong những lần di chuyển này Trường không quên ghé vào những tụ điểm ăn chơi sang chảnh.

Thậm chí, sau khi tán được một bạn gái qua mạng, Trường liền dùng số tiền cướp được mang bạn gái đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Đà Nẵng du lịch. Tại đây, hắn thuê homestay ở địa bàn quận Thanh Khê lưu trú và dẫn người yêu đi vòng quanh thành phố ngắm cảnh, du lịch được 3 ngày thì bị Công an Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ.

Lily (tổng hợp)

