Nghệ An: Vợ chồng giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang bị bắt

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956, quê ở Hải Dương- Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang) và ông Nguyễn Đình Khang (SN 1948, chồng bà Thu, Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang).

Bà Nguyễn Thị Thu làm việc với cơ quan công an. ẢNH: Công an Nghệ An

Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang. Cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH TM Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Khang.

Trong quá trình triển khai dự án, hai vợ chồng này đã có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của người dân.

Được biết, dự án dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở chiếm 7,86 ha trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh.

Đây là khu đất "vàng" có hai mặt tiền của hai tuyến đường lớn nhất TP Vinh. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2007. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án có nhiều bê bối, 4 lần chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch. Ngoài ra, liên quan đến dự án này, Công ty TNHH TM Minh Khang còn đang nợ thuế hơn 200 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

V. Đồng

