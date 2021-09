Một "ông trùm" xứ Thanh bị bắt vì sai đàn em chém chết người

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nga Sơn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy, SN 1982, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) về hành vi giết người.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam hai đàn em của Thảo là các đối tượng Đỗ Xuân Hưởng (SN 1995, trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và Mai Văn Lệnh (SN 1991, ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn) cùng về tội danh trên.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Văn Thảo

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước, anh Bùi Văn Học (SN 1995, trú tại thôn Đông Kinh, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn) đã đến nhà Thảo chửi bới, thách thức. Bực tức thái độ của anh Ngọc, Thảo đã gọi điện thoại cho 2 "đàn em" của mình là Đỗ Xuân Hưởng và Mai Văn Lệnh mang theo hung khí đến nghênh chiến. Tại đây, bọn chúng đã dùng dao, tuýp sắt đánh anh Học bị trọng thương ở vùng đầu, đồng thời chém trọng thương anh Bùi Văn Đức (SN 1993, là anh trai Học). Sau khi gây án, các đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 7 ngày vụ án mạng xảy ra, cơ quan công an đã bắt giữ được các đối tượng trên.

Ngọc Hưng

