Khởi tố vụ phó công an phường bị bắn ở trụ sở

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án Giết người để điều tra việc đại úy Phan Văn Đúng, Phó công an phường Hộ Phòng, huyện Giá Rai, bị bắn trước trụ sở công an phường.

Ngoài ra, công an tỉnh này đã tiếp nhận hồ sơ vụ án cùng nghi can Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu) để điều tra theo thẩm quyền.





Cơ quan điều tra gia hạn tạm giữ hình sự Huỳnh Hữu Lực để điều tra. Ảnh: Nguyễn Trọng.

Theo điều tra, trưa 7/12, Lực cùng một số người đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền nên bị Công an phường Hộ Phòng vây bắt. Những người tham gia cá độ chạy thoát nên cảnh sát chỉ thu được một con gà nòi.



Chiều hôm đó, Lực điện thoại cho đại úy Phan Văn Đúng để xin lại con gà nhưng vị phó công an phường không đồng ý. Tối cùng ngày, Lực quay lại công an phường trong tình trạng say rượu và dùng lời nói khiêu khích, đe dọa cán bộ chiến sĩ tại công an phường.

Khi lực lượng chức năng mời Lực vào làm việc thì người này chống đối, dùng súng tự chế bắn vào đầu đại úy Đúng. Đồng đội của anh Đúng đã chạy đến khống chế Lực, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khám xét trên người Huỳnh Hữu Lực, cảnh sát thu giữ súng tự chế, dao, bình xịt hơi cay và đạn. Cơ quan chức năng cho biết Lực có nhiều tiền án, tiền sự.

Đến nay, sức khỏe của anh Đúng đã bình phục, vết mổ khô, hết đau đầu nhưng chưa xuất viện. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, đầu đạn găm vào bên trái thái dương của đại úy Đúng. Rất may khi chạm vào đầu, đầu đạn lệch sang bên trái và dính vào phần mềm nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sự việc xảy ra tại trụ sở Công an phường Hộ Phòng, huyện Giá Rai, Bạc Liêu (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Tường

Zing

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật