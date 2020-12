Sốc với lý do khiến đại úy công an bị bắn vào đầu

Ngày 9/12, Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) tiếp tục tạm giữ Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu) để làm rõ dấu hiệu của hành vi giết người.

Cơ quan điều tra đang làm thủ tục giám định đầu đạn được gắp ra từ thái dương của đại úy Phan Văn Đúng. Vết thương bên trái thái dương đại úy Đúng to khoảng 2 cm. Đầu đạn di chuyển xuống cơ thái dương dài 8 cm.

"Rất may đầu đạn khi chạm vào đầu bị lệch sang bên trái dính vào phần mềm, nên không nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu nói trên Tiền Phong, sáng 9/12. Hiện sức khỏe nạn nhân tạm ổn định.

Huỳnh Hữu Lực tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bạc Liêu.

Trước đó vào trưa 7/12, Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai) tổ chức vây bắt một tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn phường. Các đối tượng bỏ chạy nên công an chỉ bắt được một con gà đá.

Khoảng 1 giờ sau, Lực bất ngờ đến trụ sở Công an phường Hộ Phòng tìm đại úy Phan Văn Đúng - Phó trưởng Công an phường, "xin" lại con gà nhưng không gặp và bỏ về.

Đến tối cùng ngày, Lực tiếp tục chạy xe máy tới sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng trong trạng thái như say rượu và chửi bới, nhục mạ lực lượng công an phường.

Lúc này, đại úy Phan Văn Đúng đang trực chỉ huy liền cùng đồng đội ra mời Lực vào làm việc. Bất ngờ Lực rút súng tự chế thủ sẵn trong người bắn vào vùng đầu đại úy Đúng.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an thị xã Giá Rai, Lực có nhiều tiền án, tiền sự. Vụ án gần nhất của Lực là cướp tài sản xảy ra tại Cà Mau. Sau khi lĩnh 8 năm tù, Lực ra trại vào năm 2017 và sống lang thang.

"Lực sử dụng súng tự chế giống cây bút, mỗi lần bắn 1 viên đạn", ông Hoàng nói trên Zing.

Hương Ly (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật