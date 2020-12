Khởi tố giám đốc người Hàn Quốc giết đồng hương, phân xác bỏ vào va li

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội Giết người và Cướp tài sản. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Jeong In Cheol bị cáo buộc sát hại người đồng hương tên là Han Tong Duk (33 tuổi) rồi cướp tài sản hôm 26/11.

Jeong In Cheol lúc bị bắt. Ảnh: Dân Trí

Theo cơ quan công an, lời khai của Jeong In Cheol phù hợp với công tác điều tra hiện trường, thu thập vật chứng, lời khai của các nhân chứng và người có liên quan.

Công an cũng làm việc với cơ quan lãnh sự Hàn Quốc đã hoàn tất việc bàn giao thi thể nạn nhân Han Tong Duk cho gia đình lo hậu sự.

Kết quả điều tra của công an và khai báo của Jeong In Cheol xác định, nguyên nhân vụ trọng án là do giữa bị can Jeong In Cheol và nạn nhân Han Tong Dukl có mâu thuẫn về nợ nần tiền bạc.

Cụ thể, Jeong In Cheol là Giám đốc Công ty Crearta Việt Nam có trụ sở tại ngôi nhà thuê số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam. Jeong In Cheol khai, quen biết với nạn nhân Han Tong Duk trong những cuộc gặp gỡ với những người đồng hương đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam.

Khi thân thiết, anh Han Tong Duk đã hùn hạp 1,8 tỷ đồng vào công ty của Jeong In Cheol nhưng việc kinh doanh không thuận lợi. Ngày 14/11, anh Han Tong Duk vay Jeong In Cheol thêm 2,7 tỉ đồng, hứa 2 ngay sau sẽ trả.

Theo lời khai, do anh Han Tong Duk không trả như cam kết mà đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã hùn vốn vào công ty của Jeong In Cheol nên y đã nảy sinh ý định bắt cóc nạn nhân để cướp tiền. Theo đó, khi anh Han Tong Duk uống bia, đối tượng đã cho thuốc mê vào bia khiến nạn nhân thiếp đi. Khi anh Han Tong Duk uống vào rồi mê man, hắn đã lục soát lấy 2 vòng nữ trang và tiền mặt và sau đó sát hại nạn nhân.

Sau đó, Jeong In Cheol gọi nhân viên đưa vòng vàng nạn nhân đi bán nhưng chỉ được 80 triệu đồng nên không đồng ý bán. Đến chiều, Jeong In Cheol tiếp tục nói nhân viên đi mua vali, băng keo đưa về trụ sở công ty. Chờ đến khi mọi người về hết, Jeong In Cheol phi tang thi thể nạn nhân vào chiếc vali màu hồng.

Giết người phi tang xong, Jeong In Cheol thú nhận với một số nhân viên rồi lái ôtô bỏ đi.

Tuy nhiên, Jeong In Cheol không về chung cư Garden Plaza Phú Mỹ Hưng mà lái xe vòng sang quận 2. Sau đó, anh ta đến căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2) của một người quen xin tá túc.

Lúc 13h50 ngày 28/11, Công an TP.HCM ập vào căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, bắt giữ Jeong In Cheol.

Ngày 27/11, Công an TP HCM nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1 của Công ty Creata Việt Nam (địa chỉ số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7). Khám nghiệm hiện trường, Công an TP HCM phát hiện ở tầng 3 căn nhà có nhiều túi nilong to màu đen ở nhà vệ sinh. Bên trong vali và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người, sau này xác định là anh Han Tong Duk.





