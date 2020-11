Ngày 30/11, Công an TP.HCM đã lấy lời khai của Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) – Giám đốc Công ty Creata Việt Nam về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".



Jeong In Cheol là người đã sát hại Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) rồi giấu thi thể trong vali trên địa bàn quận 7 gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Jeong In Cheol.

Tại cơ quan công an, Jeong In Cheol khai, ngày 14/11, Han Tong Duk có mượn của Cheol số tiền 2,7 tỷ đồng với lãi suất 30%, hứa trong vòng hai ngày sẽ trả. Tuy nhiên, hai ngày sau, Han Tong Duk không trả như đã hứa mà còn đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã hùn làm ăn trước đó. Bực tức, Jeong In Cheol nảy sinh ý định bắt cóc anh Han Tong Duk để đòi tiền, nếu không trả sẽ giết chết người bạn đồng hương.

Ngày 24/11, Cheol đến siêu thị mua một cưa tay, kìm, kéo và túi ni lông đem về công ty trên đường số 3, phường Tân Hưng cất giấu để rắp tâm thực hiện kế hoạch.

Ngày 26/11, hắn tiếp tục mua thêm 10 viên thuốc ngủ tán nhuyễn thành bột và một hộp găng tay cao su. Sau đó, Cheol gọi điện cho anh Han Tong Duk đến quán cà phê New Life trên đường Bùi Bằng Đoàn, quận 7 để bàn bạc việc trả nợ. Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol điều khiển ô tô KIA màu đen chở anh Han Tong Duk về trụ sở công ty Creata Việt Nam.

Cheol lấy thuốc ngủ hòa vào bia đưa cho anh Han Tong Duk uống để cướp tài sản. Khi nạn nhân mê man, hắn lột hết tài sản gồm hai vòng nữ trang đeo tay của nạn nhân. Jeong In Cheol lấy 9 chiếc găng tay cao su nhét vào miệng nạn nhân để Han Tong Duk không thể kêu cứu. Một lúc sau, Jeong In Cheol phát hiện người bạn đồng hương đã tắt thở. Để che giấu tội ác của mình, hắn đưa xác nạn nhân xuống lầu 1 rồi lấy cưa cắt thi thể nạn nhân ra nhiều phần bỏ vào bao ni lông đưa lên sân thượng cất giấu.

Đến sáng 27/11, Jeong In Cheol vẫn làm việc bình thường và nhờ nhân viên lấy hai chiếc vòng cướp được đem đi bán. Tuy nhiên, do nhân viên báo chỉ được 80 triệu đồng trong khi giá của hai chiếc vòng trang sức trên lên tới gần 100.000 USD nên Jeong In Cheol không đồng ý và yêu cầu nhân viên mang về lại.

Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol sai nhân viên mua vali và một số bao ni lông, băng keo về để phi tang xác nạn nhân.

Chiều cùng ngày, chủ căn nhà trên đường số 3, phường Tân Hưng phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ nhà vệ sinh của một phòng cho thuê. Kiểm tra phát hiện một vali, bên trong chứa thi thể người bị cắt rời.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc. Trên cổ và người nạn nhân có vết bầm tím.

Đến 13h50 ngày 28/11, Công an TP HCM đã bắt giữ Jeong In Cheol khi đối tượng đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2.

Ngọc Quyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật