Ngày 14/9, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đang điều tra vụ án một phụ nữ tử vong trong rừng sâu tại xã Tà Hừa, huyện Than Uyên.

Khoảng 16h ngày 13/9, người dân địa phương phát hiện bà H.T.X. (49 tuổi, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên) tử vong cách lán ruộng trồng chè của gia đình khoảng 100 m.

Công an tỉnh Lai Châu khám nghiệm hiện trường người phụ nữ tử vong trong trong rừng sâu.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Than Uyên vào cuộc, tập trung điều tra làm rõ vụ án.



Đến 3h cùng ngày, đơn vị chức năng đã cơ bản khám nghiệm xong hiện trường và tử thi.

Công an tỉnh Lai Châu đang tập trung xác minh, truy bắt người gây án.

Theo Nguyễn Oanh

VietnamPlus

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất