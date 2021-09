Đã bắt nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn trong đêm ở thị xã Phú Thọ

Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an thị xã Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Cù Việt Hà (SN 1986, trú tại khu 3, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba) để điều tra về tội "Cướp giật tài sản".

Nghi phạm tại cơ quan điều tra

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn thị xã Phú Thọ xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản tại khu vực công cộng như vườn hoa, nhà ga... gây hoang mang trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại và thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Công an thị xã Phú Thọ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc, tổ chức xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã làm làm rõ đối tượng Cù Việt Hà chính là nghi phạm đã gây ra những vụ cướp táo tợn trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hà thừa nhận đã gây ra một số vụ cướp giật trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng trời tối, điều khiển xe mô tô trên những đoạn đường ít người qua lại hoặc những chỗ công cộng người dân đi tập thể dục.

Khi phát hiện nạn nhân sơ hở, đối tượng sẽ áp sát, vờ hỏi thăm đường rồi thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền, điện thoại di động và những tài sản có giá trị khác.

Hiện, Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cù Việt Hà về tội "Cướp giật tài sản".

