Công an TP HCM thông tin về 18 người bị khởi tố, bắt giam cùng ông Tất Thành Cang

Ngày 21/12, Công an TP HCM đã tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021 của lực lượng Công an TP HCM.



Thượng tá Phạm Văn Thành - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) cho hay, đơn vị tiếp nhận điều tra sai phạm tại Công ty IPC và Công ty Sadeco dựa trên kết luận và kiến nghị khởi tố của Thanh tra TP.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an TP HCM đã phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với VKSND TP HCM và TAND TP HCM xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim không thông qua đấu giá, đấu thầu theo quy định.

Qua điều tra, công an xác định 19 người có liên quan trong đó có ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) bị khởi tố, bắt giam gồm: ông Tất Thành Cang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Tề Trí Dũng - nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm chủ tịch HĐQT Sadeco; Hồ Thị Thanh Trúc - nguyên Tổng Giám đốc Sadeco; ông Huỳnh Phước Long; Phạm Văn Thông - nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP HCM; Lê Minh Hoàng - nguyên chủ tịch hội đồng thành viên IPC; Bùi Xuân Đức - nguyên thành viên HĐQT IPC kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng; Trương Bảo Khánh - nguyên thành viên IPC; Trần Đăng Linh - nguyên Phó Tổng giám đốc IPC, nguyên thành viên HĐQT Sadeco. Phạm Xuân Trung - nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Phùng Đức Trí - nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Đoàn Thị Minh Trang - nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Lương Chí Cường - chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Trần Mạnh Khôi - nguyên Trưởng ban Kiểm soát Sadeco; Đoàn Minh Lý; Lâm Văn Tuấn; Nguyễn Hữu Thành; Phạm Nhật Vinh - nguyên thành viên HĐQT Sadeco; Trần Trung Việt - nguyên thành viên HĐQT Sadeco, nguyên Tổng Giám đốc IPC.

Trước đó, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Theo đó, quá trình điều tra các vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Công ty cổ phần Sadeco, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm liên quan của ông Tất Thành Cang.

Kết luận số số 33/KL-TTTP-P6 của Thanh tra TP HCM, Công ty SADECO có 44% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC, do UBND TPHCM sở hữu 100% vốn điều lệ), sau đó giảm xuống còn 28,8%. Công ty Sadeco chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phiếu là trái quy định pháp luật và gây thiệt hại 153 tỷ đồng.

