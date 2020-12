Công an làm việc với nghi can đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Ngày 31/12, đại tá Lâm Thành Sol, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, cho biết lực lượng chức năng đã xác định cơ bản lịch trình nhập cảnh trái phép của bệnh nhân 1440. Cơ quan điều tra đang truy vết từ những người đưa đò qua sông Bình Di ở xã Khánh Bình, huyện An Phú.

"Công an huyện An Phú đang làm việc với 2 người đưa đò bị nghi vấn nhưng họ nói không chở người nào nhập cảnh trái phép. Họ khai quanh co nhưng mình xác định bệnh nhân 1440 đi xuồng vượt sông từ Campuchia vào Việt Nam. Người bên Campuchia điều khiển đường dây này nhưng đưa đò là người Việt Nam", ông Sol nói.

Đại tá Lâm Thành Sol. Ảnh: Công an An Giang.

Theo Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, đơn vị đã liên hệ cơ quan chức năng Campuchia để làm việc. Nước bạn cho biết rất muốn phối hợp với Việt Nam để xem nhóm của bệnh nhân 1440 đi từ đâu, tập kết ở khu vực nào.



"Có tài khoản người nhận tiền của gia đình người nhập cảnh trái phép nên chúng tôi xác định đã có đường dây đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tài khoản này là người Việt Nam, công an đang đấu tranh, làm việc với chủ tài khoản", ông Sol chia sẻ.

Bước đầu, những người liên quan đến bệnh nhân 1440 khai khi đến khu vực biên giới gần Việt Nam, họ tập trung tại một nhà trọ gần một casino ở Campuchia. Nhóm này sau đó băng qua vườn xoài trước khi xuống xuồng vượt sông Bình Di để qua xã Khánh Bình.

Đại tá Lâm Thành Sol cho khó khăn trong vụ án này nhóm vượt biên trái phép đang được cách ly do mắc Covid-19. Cơ quan điều tra muốn đấu tranh khai thác nhưng các nghi can đang được cách ly tại nhiều nơi. Cán bộ điều tra phải làm việc trực tuyến, không thể ghi lời khai trực tiếp.

Công an đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh với các nghi can, nếu đủ chứng cứ, cơ quan an ninh sẽ khởi tố bị can.





Một bến đò qua sông ở xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang. Ảnh: Trần Duy.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cũng cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạp các lực lượng liên quan, trong đó có công an phải tăng cường lực lượng bám chốt dọc theo biên giới để kiểm soát chặt tình trạng nhập cảnh trái phép.



Từ tháng 3/2020 đến nay, các lực lượng phòng chống Covid-19 liên tục canh giữ biên giới. Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Bộ Công an hỗ trợ khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ nhưng vẫn khó kiểm soát hết chiều dài biên giới gần 100 km.

"Các đối tượng lợi dụng đêm khuya để nhập cảnh trái phép. Do có đường dây nên những người này nghiên cứu chỗ nào có đường để đi. Họ còn thay đổi chỗ đi, hôm nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia nên khó kiểm soát. Vì vậy, các lực lượng đóng chốt phải cử lực lượng tuần tra liên tục trên sông Bình Di để ngăn chặn", đại tá Sol chia sẻ.

Theo lời khai, sáng 23/12, nhóm của Q.N.P. (30 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) gồm 8 người (trong đó có bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453) tập trung tại một nhà trọ gần biên giới Việt Nam. Đến 1h30 ngày 24/12, họ vượt sông bằng xuồng đến huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Lúc này, thêm 2 người khác nhập đoàn. Chị P. đi taxi cùng 2 người này về Châu Đốc. Sau đó, chị bắt taxi khác về Cà Mau, 2 người còn lại đi TP.HCM và Tây Ninh.

Khoảng 8h ngày 24/12, chị P. đi thêm một taxi khác (tài xế này đang cách ly tại An Giang, kết quả âm tính lần 1) về Thới Bình. Trong 2 ngày 24-25/12, chị P. tiếp xúc với 8 người đều là người thân. Từ 26/12 đến sáng 29/12, chị P. tiếp xúc thêm khoảng 12 người.

Tối 29/12, chị P. và tài xế taxi đi cùng lúc đó được cách ly. Hai người này có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

