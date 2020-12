Khởi tố vụ án hình sự liên quan BN1440 nhập cảnh trái phép

Ngày 30/12, Đại tá Lâm Thành Sol - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang hôm 24/12, theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.



Theo cơ quan công an, đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh sớm bắt giữ các nghi can có liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Chiếc xe chở bệnh nhân 1440. Ảnh: Nhật Tân

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin BN1440 dương tính với COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường biên giới tại An Giang, Công an An Giang đã phối hợp với công an tỉnh các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP.HCM để tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này. Từ đó Công an An Giang phát hiện ra đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trong đó có bệnh nhân nhiễm COVID-19).

Trên Zing, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi khởi tố vụ án, các lực lượng của Công an An Giang phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền huyện An Phú truy tìm nhóm người tổ chức đưa BN1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia để xử lý theo pháp luật. Với trường hợp BN1440, công an sẽ xử lý hành vi vi phạm về nhập cảnh sau khi điều trị bệnh xong.

Đại tá Nơi cho biết thêm, BN1440 khai rất nhiều thông tin không thống nhất nên cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết. Sau khi tìm được tài xế chở bệnh nhân này nên An Giang phối hợp với các tỉnh truy vết những trường hợp tiếp xúc gần. An Giang cơ bản đã rà soát được các trường hợp F1, F2 của BN1440.

Công an An Giang đề nghị các tập thể, cá nhân biết được thông tin liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, kịp thời cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (qua số điện thoại 0947.664.882, gặp đồng chí Hoàng Mạnh Thắng).

L.Vũ

